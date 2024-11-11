Кавовий пудинг із чіа та шоколадом: рецепт смачного десерту 

Кавовий пудинг із чіа — смачний десерт і ідеальний варіант для сніданку, який поєднує насичений смак кави з корисною та вершковою текстурою насіння чіа.

На сторінці Shivesh Bhatia показали рецепт, який здивує шанувальників холодної кави. Цей десерт є збалансованим поєднанням свіжого смаку кави, медової солодкості, кремової консистенції насіння чіа та шоколадної скоринки.

Інгредієнти Розчинна кава 1 ст. л Молоко ½ склянки Мед 1 ст.л Насіння чіа 4 ст. л Розтоплений чорний шоколад 2-3 ст. л

Приготування:

У блендері змішайте каву, молоко та мед. Збивайте до отримання однорідної, кремової піни. Цей крок дозволить повністю розчинити каву та рівномірно розподілити її смак у пудингу. Перелийте змішану каву в неглибоку миску чи невеликий контейнер і додайте насіння чіа. Добре перемішайте, щоб насіння рівномірно розподілилися у кавовій суміші. Покладіть суміш у холодильник і залиште на 3-4 години чи на ніч. За цей час насіння набухне та перетвориться на пудинг. Коли кавовий пудинг з чіа достатньо загусне, розділіть його на порції. Розтопіть чорний шоколад і полийте ним верх кожної порції. Шоколад швидко затвердіє, утворюючи тонку хрустку скоринку, яку можна "пробити", щоб насолодитися кремовою основою під нею.

Поради:

Якщо ви хочете надати десерту особливий аромат, використовуйте замість меду кленовий сироп або додайте кілька крапель ванільного екстракту.

Експериментуйте з молоком: спробуйте мигдалеве чи кокосове молоко, це додасть пудингу нового аромату.

Цей кавовий пудинг із чіа стане чудовим варіантом сніданку, який дарує заряд енергії та підіймає настрій. Він легко готується, виглядає апетитно та приносить справжнє задоволення.

Читайте також: