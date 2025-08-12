Кавуновий сендвіч: рецепт незвичної закуски яка освіжає у спекотне літо

Кавуновий сендвіч / © Credits

Якщо ви шукаєте щось легке, смачне та оригінальне, радимо звернути увагу на кавуновий сендвіч — надзвичайно яскраву закуску, яка стане хітом вашого літнього столу. Про рецепт її приготування розповіли на сторінці samura_cooking.

Цей рецепт — справжня знахідка для поціновувачів поєднання солодкого, солоного, кислого і свіжого. Поєднання соковитого кавуна, маринованих огірків і солоної фети — це не просто смаковий феєрверк, а ще й вітамінна бомба. Кавун багатий на воду та антиоксиданти, а огірки та зелень збагачують страву корисними мінералами та вітамінами.

Інгредієнти Свіжий кавун Мариновані огірки Фета Свіжа зелень: м’ята, базилік або кінза Соєвий соус

Приготування

Наріжте кавун на рівні квадратні скибочки, вони стануть основою для закуски. Викладіть на один кавуновий шматок тонкі скибочки маринованого огірка. Посипте зверху щедрою порцією крихт фети, щоб створити ніжний солоний контраст або покладіть цільний шматок. Додайте кілька листочків свіжої зелені. Легко збризніть соєвим соусом для пікантності смаку. Накрийте зверху другим кавуновим квадратом, щоб вийшов справжній сендвіч.

Поради

Обирайте стиглий, солодкий кавун — він має бути яскравим, соковитим і ароматним.

Мариновані огірки можна замінити злегка квашеними, залежно від ваших уподобань.

Експериментуйте з видами сиру: крім фети, підійде й козиний сир або м’який сир типу моцарели.

Замість соєвого соусу можна використати бальзамічний крем-соус або навіть трохи лимонного соку для іншого смакового акценту.

Готуйте кавуновий сендвіч, якщо хочете потішити себе та близьких яскравою й дуже простою у приготуванні закускою. Вона ідеально підійде до літнього обіду, пікніка чи вечірки на відкритому повітрі.

Смачного!