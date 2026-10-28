"Кажанячі" фаршировані яйця до Геловіну: рецепт симпатичної закуски

"Кажанячі" фаршировані яйця instagram.com_snackswonders / © Instagram

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Гелловін — чудова нагода дати волю кулінарній фантазії та перетворити навіть найпростіші страви на маленькі витвори мистецтва. Цього разу на сторінці Snacks Wonders розповіли про рецепт фаршированих яєць із кумедними чорними кажанами, які однаково добре пасуватимуть і до тематичної вечірки, і до затишного вечора з друзями.

Інгредієнти великі яйця 6 шт. майонез 3 ст. л діжонська гірчиця 1 ч. л сіль ⅛ ч. л чорний мелений перець ⅛ ч. л великі чорні оливки без кісточок 10 шт. соусу шрирача чи інший густий гострий червоного кольору 1 ч. л копчена паприка ¼ ч. л дрібно нарізана свіжв зелена цибуля 1 ст. л свіжа петрушка бекон 1 скибочка

Приготування

Викладіть яйця у каструлю в один шар і залийте водою. Доведіть до активного кипіння, зніміть із вогню, накрийте кришкою та залиште на 12 хв. Потім перекладіть яйця у крижану воду та повністю охолодіть. Очистьте яйця, розріжте навпіл уздовж і обережно вийміть жовтки. Відберіть 10 найгарніших половинок білків для подавання. Жовтки ретельно розімніть виделкою, додайте майонез, діжонську гірчицю, сіль і перець. Перемішайте до однорідної кремової консистенції. Перекладіть начинку у кондитерський мішок із фігурною насадкою та відсадіть її у кожну половинку яйця пишними завитками. Якщо мішка немає, скористайтеся звичайною чайною ложкою. Розріжте п’ять оливок уздовж навпіл — це будуть тулуби кажанів. Покладіть по одній половинці у центр кожного яйця. Решту оливок наріжте тонкими вигнутими смужками для крил і вставте по дві з боків кожного тулуба. Із маленьких залишків оливок виріжте трикутнички та сформуйте вушка. Змочіть кінчик зубочистки у гострому соусі та поставте на кожному кажані дві крихітні червоні крапки. Злегка присипте яйця копченою паприкою та зеленою цибулею. Викладіть закуску на тарілку, доповніть листочками петрушки та хрусткими фігурками качанів із бекону. Подавайте одразу чи поставте у холодильник до приходу гостей.

Кремова начинка, пікантні акценти та кумедний декор роблять цю закуску не лише смачною, а й фотогенічною.

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