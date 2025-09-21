- Дата публікації
Категорія
- Рецепти
Кекс із грушами: рецепт повітряної випічки
Коли хочеться потішити себе та близьких чимось особливим, приготуйте повітряну випічку зі смаком груш.
Кекс виходить ніжним, а шматочки груш і спеції надають йому соковитості та аромату.
Інгредієнти
- груші
- 3 шт.
- борошно пшеничне
- 200 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 150 г
- олія
- 120 мл + для змащування форми
- розпушувач
- 1 ч. л.
- кориця мелена
- 1 ч. л.
- горіх мускатний мелений
- ½ ч. л.
- сіль
-
- пелюстки мигдальні
- 1,5 ст. л.
Груші очистьте, видаліть серцевину та наріжте дрібними кубиками.
Борошно просійте з розпушувачем.
Яйця з цукром збийте міксером до пухкої піни. Влийте рослинну олію, викладіть груші, всипте борошно, сіль, корицю, мускатний горіх і добре перемішайте лопаткою.
Форму змастіть олією, вилийте до неї тісто, посипте зверху мигдальними пелюстками.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 45–50 хвилин.
Поради:
Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.