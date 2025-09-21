ТСН у соціальних мережах

Рецепти
96
1 хв

Кекс із грушами: рецепт повітряної випічки

Коли хочеться потішити себе та близьких чимось особливим, приготуйте повітряну випічку зі смаком груш.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
266 ккал
Кекс із грушами

Кекс із грушами / © Credits

Кекс виходить ніжним, а шматочки груш і спеції надають йому соковитості та аромату.

Інгредієнти

груші
3 шт.
борошно пшеничне
200 г
яйця курячі
2 шт.
цукор
150 г
олія
120 мл + для змащування форми
розпушувач
1 ч. л.
кориця мелена
1 ч. л.
горіх мускатний мелений
½ ч. л.
сіль
пелюстки мигдальні
1,5 ст. л.

  1. Груші очистьте, видаліть серцевину та наріжте дрібними кубиками.

  2. Борошно просійте з розпушувачем.

  3. Яйця з цукром збийте міксером до пухкої піни. Влийте рослинну олію, викладіть груші, всипте борошно, сіль, корицю, мускатний горіх і добре перемішайте лопаткою.

  4. Форму змастіть олією, вилийте до неї тісто, посипте зверху мигдальними пелюстками.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 45–50 хвилин.

Поради:

  • Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.

