Кекс із грушею: рецепт осіннього десерту

Під час випікання шматочки груш віддають свою соковитість, надаючи кексу аромат і ніжний смак; він має м’яку, злегка вологу структуру, яка не кришиться під час нарізання.

Помийте груші, очистьте від шкірки та серцевини, наріжте невеликими кубиками, трохи залиште для прикраси.

Просійте пшеничне борошно з розпушувачем, додайте корицю, мускатний горіх, сіль і перемішайте.

У мисці змішайте яйця, цукор і збийте міксером до пишної маси, додайте вершкове масло, молоко, перемішайте, потім поступово всипте борошно і обережно перемішайте лопаткою.

Додайте груші та ще раз перемішайте масу.

Форму змастіть вершковим маслом, викладіть тісто, зверху розкладіть решту груш.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою — вона має виходити сухою.