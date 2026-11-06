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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Кекс із грушею: рецепт осіннього десерту

Кекс із грушею — це осінній десерт, який чудово підійде до чаю чи кави.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
285 ккал
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Кекс із грушею

Кекс із грушею / © Credits

Під час випікання шматочки груш віддають свою соковитість, надаючи кексу аромат і ніжний смак; він має м’яку, злегка вологу структуру, яка не кришиться під час нарізання.

Інгредієнти

пшеничне борошно
180–200 г
курячі яйця
2 шт.
вершкове масло
80 г+ (для змащування форми)
молоко
110 мл
цукор
130 г
розпушувач
1 ч. л.
мелена кориця
1 ч. л.
мускатний горіх
¼ ч. л.
сіль
щіпка
груші
2 шт.
цукрова пудра

  1. Помийте груші, очистьте від шкірки та серцевини, наріжте невеликими кубиками, трохи залиште для прикраси.

  2. Просійте пшеничне борошно з розпушувачем, додайте корицю, мускатний горіх, сіль і перемішайте.

  3. У мисці змішайте яйця, цукор і збийте міксером до пишної маси, додайте вершкове масло, молоко, перемішайте, потім поступово всипте борошно і обережно перемішайте лопаткою.

  4. Додайте груші та ще раз перемішайте масу.

  5. Форму змастіть вершковим маслом, викладіть тісто, зверху розкладіть решту груш.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою — вона має виходити сухою.

  7. Остудіть кекс у формі, потім викладіть на тарілку та посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

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