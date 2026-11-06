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Кекс із грушею: рецепт осіннього десерту
Кекс із грушею — це осінній десерт, який чудово підійде до чаю чи кави.
Під час випікання шматочки груш віддають свою соковитість, надаючи кексу аромат і ніжний смак; він має м’яку, злегка вологу структуру, яка не кришиться під час нарізання.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 180–200 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- вершкове масло
- 80 г+ (для змащування форми)
- молоко
- 110 мл
- цукор
- 130 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- мелена кориця
- 1 ч. л.
- мускатний горіх
- ¼ ч. л.
- сіль
- щіпка
- груші
- 2 шт.
- цукрова пудра
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Помийте груші, очистьте від шкірки та серцевини, наріжте невеликими кубиками, трохи залиште для прикраси.
Просійте пшеничне борошно з розпушувачем, додайте корицю, мускатний горіх, сіль і перемішайте.
У мисці змішайте яйця, цукор і збийте міксером до пишної маси, додайте вершкове масло, молоко, перемішайте, потім поступово всипте борошно і обережно перемішайте лопаткою.
Додайте груші та ще раз перемішайте масу.
Форму змастіть вершковим маслом, викладіть тісто, зверху розкладіть решту груш.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою — вона має виходити сухою.
Остудіть кекс у формі, потім викладіть на тарілку та посипте цукровою пудрою.
Поради:
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.