Кекс із родзинками: класичний рецепт

Кекс із родзинками / © Credits

Подайте до кави, чаю, з молоком або компотом.

Інгредієнти борошно пшеничне 250 г масло вершкове 82% 170 г яйця курячі 3 шт. родзинки 170 г цукор 170 г розпушувач 0,5 ч. л. ванільний цукор 10 г цукрова пудра олія

Родзинки залийте окропом і залиште на п'ять хвилин, промийте, обсушіть паперовим рушником, потім додайте столову ложку борошна і перемішайте.

У м'яке вершкове масло всипте цукор, сіль, ванільний цукор і збийте міксером 3-4 хвилини до розчинення цукру, потім додайте по одному яйцю і збийте до пишної маси. Всипте поступово борошно, перемішуючи лопаткою до однорідності, потім додайте родзинки і знову перемішайте.

Форму для кексів злегка змастіть олією, вилийте тісто, розрівняйте його і мокрою лопаткою зробіть надріз посередині.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 170 градусів 60-80 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Готовому кексу дайте злегка охолонути, вийміть із форми та на решітці залиште до повного охолодження. Посипте цукровою пудрою.

Поради: