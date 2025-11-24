ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

Кекс із родзинками: класичний рецепт

Приготуйте дуже смачний, розсипчастий та ароматний кекс із великою кількістю родзинок. Таку випічку люблять усі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
384 ккал
Кекс із родзинками

Кекс із родзинками / © Credits

Подайте до кави, чаю, з молоком або компотом.

Інгредієнти

борошно пшеничне
250 г
масло вершкове 82%
170 г
яйця курячі
3 шт.
родзинки
170 г
цукор
170 г
розпушувач
0,5 ч. л.
ванільний цукор
10 г
цукрова пудра
олія

Родзинки залийте окропом і залиште на п'ять хвилин, промийте, обсушіть паперовим рушником, потім додайте столову ложку борошна і перемішайте.

У м'яке вершкове масло всипте цукор, сіль, ванільний цукор і збийте міксером 3-4 хвилини до розчинення цукру, потім додайте по одному яйцю і збийте до пишної маси. Всипте поступово борошно, перемішуючи лопаткою до однорідності, потім додайте родзинки і знову перемішайте.

Форму для кексів злегка змастіть олією, вилийте тісто, розрівняйте його і мокрою лопаткою зробіть надріз посередині.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 170 градусів 60-80 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Готовому кексу дайте злегка охолонути, вийміть із форми та на решітці залиште до повного охолодження. Посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie