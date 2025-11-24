- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 31
- Час на прочитання
- 1 хв
Кекс із родзинками: класичний рецепт
Приготуйте дуже смачний, розсипчастий та ароматний кекс із великою кількістю родзинок. Таку випічку люблять усі.
Подайте до кави, чаю, з молоком або компотом.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 250 г
- масло вершкове 82%
- 170 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- родзинки
- 170 г
- цукор
- 170 г
- розпушувач
- 0,5 ч. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- цукрова пудра
-
- олія
-
Родзинки залийте окропом і залиште на п'ять хвилин, промийте, обсушіть паперовим рушником, потім додайте столову ложку борошна і перемішайте.
У м'яке вершкове масло всипте цукор, сіль, ванільний цукор і збийте міксером 3-4 хвилини до розчинення цукру, потім додайте по одному яйцю і збийте до пишної маси. Всипте поступово борошно, перемішуючи лопаткою до однорідності, потім додайте родзинки і знову перемішайте.
Форму для кексів злегка змастіть олією, вилийте тісто, розрівняйте його і мокрою лопаткою зробіть надріз посередині.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 170 градусів 60-80 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Готовому кексу дайте злегка охолонути, вийміть із форми та на решітці залиште до повного охолодження. Посипте цукровою пудрою.
Поради:
Інгредієнти мають бути кімнатної температури.