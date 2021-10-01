Кекс з морквою і курагою "Помаранчеве сонце"

З овочів можна готувати не тільки салати і гарніри до м'яса, а й десерти.
Кекс "Помаранчеве сонце" — прекрасний тому приклад. Основа цього кексу — корисна в усіх сенсах морква, доповнена курагою. Каротин, що міститься в ній, цілюще впливає на зміцнення імунної системи, а також покращує роботу мозку і пам'ять.
Ніжний, повітряний, ароматний кекс припаде до смаку будь-кому. Якщо ж врахувати ще й те, що готується він з доступних продуктів, то його рецепт стане черговим на кожній кухні.
Інгредієнти:
- 200 г борошна
- 150 г цукру
- 150 г моркви
- 130 мл олії
- 3 яйця
- 100 г кураги
- 0,5 чайної ложки соди
Приготування
Курагу залити на кілька хвилин окропом, після чого відцідити, просушити і нарізати невеликими шматочками.
Яйця збити з цукром до утворення густої піни, влити олію і перемішати.
Потім поступово всипати просіяне борошно, соду, курагу, додати натерту на дрібній тертці моркву і вимішати до однорідного стану.
Приготовану суміш вилити в форму і випікати 35-40 хвилин за температури 180 °С.
На замітку
Готовий кекс можна притрусити цукровою пудрою, залити карамеллю або глазур'ю.
Щоб збагатити смак кексу, ароматизують тісто ваніллю, корицею, кардамоном, імбиром, лимонною або апельсиновою цедрою.
У готове тісто можна додати подрібнені горіхи, а курагу замінити чорносливом, родзинками, в'яленою журавлиною або цукатами.
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