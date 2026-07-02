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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

Кекси з вишнею: рецепт для початківців

Кекси з вишнею готуються дуже просто.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
416 ккал
Коментарі
Кекси з вишнею: рецепт для початківців

© Credits

Вони виходять ніжними, м’якими, а вишневі ягоди додадуть десерту приємної кислинки.

Інгредієнти

пшеничне борошно
200 г
цукор
120 г
курячі яйця
2 шт.
вершкове масло
100 г
молоко
110 мл
розпушувач
1 ч. л.
ванільний цукор
10 г
сіль
свіжі вишні
200 г

  1. Вишні промийте, висушіть паперовим рушником і видаліть кісточки, а сік, що виділився, злийте.

  2. Збийте міксером м’яке вершкове масло з цукром і ванільним цукром до пишної маси. По одному додавайте яйця, щоразу збиваючи масу. Влийте тепле молоко, додайте сіль і ще раз збийте.

  3. Борошно просійте з розпушувачем і всипте в рідку основу. Перемішайте лопаткою до однорідного стану, потім обережно введіть підготовлені вишні в тісто.

  4. Розлийте тісто у формочки для кексів на 2/3 об’єму.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою: якщо вона суха, кекси готові.

Поради:

  • За бажанням кекси можна посипати цукровою пудрою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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