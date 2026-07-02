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Кекси з вишнею: рецепт для початківців
Кекси з вишнею готуються дуже просто.
Вони виходять ніжними, м’якими, а вишневі ягоди додадуть десерту приємної кислинки.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 200 г
- цукор
- 120 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- вершкове масло
- 100 г
- молоко
- 110 мл
- розпушувач
- 1 ч. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
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- свіжі вишні
- 200 г
Вишні промийте, висушіть паперовим рушником і видаліть кісточки, а сік, що виділився, злийте.
Збийте міксером м’яке вершкове масло з цукром і ванільним цукром до пишної маси. По одному додавайте яйця, щоразу збиваючи масу. Влийте тепле молоко, додайте сіль і ще раз збийте.
Борошно просійте з розпушувачем і всипте в рідку основу. Перемішайте лопаткою до однорідного стану, потім обережно введіть підготовлені вишні в тісто.
Розлийте тісто у формочки для кексів на 2/3 об’єму.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою: якщо вона суха, кекси готові.
Поради:
За бажанням кекси можна посипати цукровою пудрою.