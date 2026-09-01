Кекси зі сливами: рецепт сезонної випічки

Кекси зі сливами / © Credits

Реклама

Для їх приготування використовуйте стиглі сливи. Тісто готується на основі сметани, вершкового масла та яєць, а сливи будуть і в начинці, і зверху для прикраси.

Інгредієнти пшеничне борошно 200 г курячі яйця 2 шт. вершкове масло 100 г цукор 130 г сметана 200 мл розпушувач 1,5 ч. л. мелена кориця сіль щіпка сливи 320 г

Сливи помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками. Збийте м’яке вершкове масло з цукром і сіллю до пишної маси. Додайте яйця по одному, продовжуючи збивати, влийте сметану, перемішайте. Всипте просіяне борошно з розпушувачем, викладіть сливи (трохи залиште для прикраси), посипте корицею і ще раз перемішайте. Формочки змастіть олією, розкладіть у них тісто, зверху на кожен кекс покладіть кілька нарізаних слив. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 30–35 хвилин.

Поради:

Реклама

Готові кекси за бажанням посипте цукровою пудрою.

Новини партнерів

Новини партнерів