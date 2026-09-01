ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Кекси зі сливами: рецепт сезонної випічки

Приготуйте дуже смачні та ніжні кекси зі сливами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
320 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кекси зі сливами

Кекси зі сливами / © Credits

Для їх приготування використовуйте стиглі сливи. Тісто готується на основі сметани, вершкового масла та яєць, а сливи будуть і в начинці, і зверху для прикраси.

Інгредієнти

пшеничне борошно
200 г
курячі яйця
2 шт.
вершкове масло
100 г
цукор
130 г
сметана
200 мл
розпушувач
1,5 ч. л.
мелена кориця
сіль
щіпка
сливи
320 г

  1. Сливи помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками.

  2. Збийте м’яке вершкове масло з цукром і сіллю до пишної маси.

  3. Додайте яйця по одному, продовжуючи збивати, влийте сметану, перемішайте.

  4. Всипте просіяне борошно з розпушувачем, викладіть сливи (трохи залиште для прикраси), посипте корицею і ще раз перемішайте.

  5. Формочки змастіть олією, розкладіть у них тісто, зверху на кожен кекс покладіть кілька нарізаних слив.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 30–35 хвилин.

Поради:

  • Готові кекси за бажанням посипте цукровою пудрою.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie