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Кекси зі сливами: рецепт сезонної випічки
Приготуйте дуже смачні та ніжні кекси зі сливами.
Для їх приготування використовуйте стиглі сливи. Тісто готується на основі сметани, вершкового масла та яєць, а сливи будуть і в начинці, і зверху для прикраси.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 200 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- вершкове масло
- 100 г
- цукор
- 130 г
- сметана
- 200 мл
- розпушувач
- 1,5 ч. л.
- мелена кориця
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- сіль
- щіпка
- сливи
- 320 г
Сливи помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками.
Збийте м’яке вершкове масло з цукром і сіллю до пишної маси.
Додайте яйця по одному, продовжуючи збивати, влийте сметану, перемішайте.
Всипте просіяне борошно з розпушувачем, викладіть сливи (трохи залиште для прикраси), посипте корицею і ще раз перемішайте.
Формочки змастіть олією, розкладіть у них тісто, зверху на кожен кекс покладіть кілька нарізаних слив.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 30–35 хвилин.
Поради:
Готові кекси за бажанням посипте цукровою пудрою.