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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Кетчуп із кабачків: незвичайний рецепт

Кетчуп готується на основі кабачків, які зовсім не відчуваються на смак, тож ніхто навіть не здогадається, з чого він приготований.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
98 ккал
Кетчуп із кабачків

Кетчуп із кабачків / © Credits

Вам знадобляться кабачки, цибуля, томатна паста і спеції. Кетчуп виходить густим, ароматним і дуже смачним. Чудово підійде до м'яса, риби або гарніру.

Інгредієнти

кабачки
700 г
цибуля ріпчаста
250 г
томатна паста
250 г
оцет 9%
30 мл
коріандр мелений
1/3 ч. л.
перець духмяний мелений
1/3 ч. л.
перець чорний мелений
1/3 ч. л.
гвоздика мелена
1/3 ч. л.
перець мелений чилі
1/3 ч. л.
кориця мелена
1/3 ч. л.
паприка мелена
1 ч. л.
сіль
1 ч. л.

  1. Цибулю очистьте і наріжте на середні шматочки.

  2. Кабачки помийте та наріжте на середні кубики.

  3. У каструлю викладіть кабачки, цибулю, посоліть і перемішайте. На середньому вогні доведіть масу до кипіння, потім вогонь зменште і варіть 25 хвилин.

  4. Потім зніміть з вогню і перебийте блендером до однорідної маси.

  5. Додайте томатну пасту, цукор, перець духмяний, перець чорний мелений, гвоздику, коріандр, перець мелений чилі, паприку мелену, перемішайте, і варіть ще 20 хвилин за постійного помішування, потім всипте корицю, влийте оцет, перемішайте, якщо потрібно, досоліть і варіть ще на невеликому вогні п'ять хвилин.

  6. Розкладіть готовий кетчуп по баночках, остудіть і зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Кетчуп можна приготувати на зиму, потрібно гарячим розлити по баночках і закрити металевими кришками.

  • Якщо кабачки перезрілі, почистьте їх від шкірки та видаліть насіння.

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