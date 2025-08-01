- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
Кетчуп із кабачків: незвичайний рецепт
Кетчуп готується на основі кабачків, які зовсім не відчуваються на смак, тож ніхто навіть не здогадається, з чого він приготований.
Вам знадобляться кабачки, цибуля, томатна паста і спеції. Кетчуп виходить густим, ароматним і дуже смачним. Чудово підійде до м'яса, риби або гарніру.
Інгредієнти
- кабачки
- 700 г
- цибуля ріпчаста
- 250 г
- томатна паста
- 250 г
- оцет 9%
- 30 мл
- коріандр мелений
- 1/3 ч. л.
- перець духмяний мелений
- 1/3 ч. л.
- перець чорний мелений
- 1/3 ч. л.
- гвоздика мелена
- 1/3 ч. л.
- перець мелений чилі
- 1/3 ч. л.
- кориця мелена
- 1/3 ч. л.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- сіль
- 1 ч. л.
Цибулю очистьте і наріжте на середні шматочки.
Кабачки помийте та наріжте на середні кубики.
У каструлю викладіть кабачки, цибулю, посоліть і перемішайте. На середньому вогні доведіть масу до кипіння, потім вогонь зменште і варіть 25 хвилин.
Потім зніміть з вогню і перебийте блендером до однорідної маси.
Додайте томатну пасту, цукор, перець духмяний, перець чорний мелений, гвоздику, коріандр, перець мелений чилі, паприку мелену, перемішайте, і варіть ще 20 хвилин за постійного помішування, потім всипте корицю, влийте оцет, перемішайте, якщо потрібно, досоліть і варіть ще на невеликому вогні п'ять хвилин.
Розкладіть готовий кетчуп по баночках, остудіть і зберігайте в холодильнику.
Поради:
Кетчуп можна приготувати на зиму, потрібно гарячим розлити по баночках і закрити металевими кришками.
Якщо кабачки перезрілі, почистьте їх від шкірки та видаліть насіння.