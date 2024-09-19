Кетчуп зі свіжих томатів: домашній рецепт традиційної страви

Спробуйте приготувати домашній кетчуп який матиме набагато кращий смак за всі магазинні.
На сторінці Collins Country показали, як зробити домашній кетчуп з томатів, який можна закрутити в банки та залишити аж до зими. Авторка зазначила, що закриває близько 40 банок такого кетчупу щороку, адже її діти його обожнюють.
Інгредієнти
- Томати
- Цукор
- Оцет
- Спеції (сухі часник та цибуля)
Приготування:
- Промийте томати та наріжте їх четвертинками;
- Покладіть їх у каструлю та проваріть близько 20 хвилин;
- Дайте помідорам трохи охолонути та перетріть їх прибравши макуху (насіння та шкурки). У вас має вийти чистий томатний соус;
- Проваріть соус близько 1-3 години, поки він не загустіє та не здобуде консистенції кетчупу;
- Потім додайте цукор, оцет і спеції. На кожні три склянки томатного соусу необхідно додати 1 склянку цукру, 1/2 склянки оцту, 2 ч. л солі, 1 ч. л приправи цибулі та 1 ч. л приправи часнику. Ретельно все перемішайте;
- Розлийте кетчуп і закрутіть у банки;
- Прокип'ятіть кожну банку близько 35-40 хвилин;
- Дайте їм охолонути та поставте у темне місце.
Приготування цього кетчупу може зайняти певний час, але його смак буде вартий кожної витраченої хвилини.
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