Кетчуп зі свіжих томатів: домашній рецепт традиційної страви

На сторінці Collins Country показали, як зробити домашній кетчуп з томатів, який можна закрутити в банки та залишити аж до зими. Авторка зазначила, що закриває близько 40 банок такого кетчупу щороку, адже її діти його обожнюють.

Інгредієнти Томати Цукор Оцет Спеції (сухі часник та цибуля)

Приготування:

Промийте томати та наріжте їх четвертинками;

Покладіть їх у каструлю та проваріть близько 20 хвилин;

Дайте помідорам трохи охолонути та перетріть їх прибравши макуху (насіння та шкурки). У вас має вийти чистий томатний соус;

Проваріть соус близько 1-3 години, поки він не загустіє та не здобуде консистенції кетчупу;

Потім додайте цукор, оцет і спеції. На кожні три склянки томатного соусу необхідно додати 1 склянку цукру, 1/2 склянки оцту, 2 ч. л солі, 1 ч. л приправи цибулі та 1 ч. л приправи часнику. Ретельно все перемішайте;

Розлийте кетчуп і закрутіть у банки;

Прокип'ятіть кожну банку близько 35-40 хвилин;

Дайте їм охолонути та поставте у темне місце.

Приготування цього кетчупу може зайняти певний час, але його смак буде вартий кожної витраченої хвилини.

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