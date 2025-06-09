Халва з кунжуту: рецепт смаколика, який можна приготувати за 15 хвилин / © Credits

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На сторінці hanna_vorobei авторка каналу розповіла, як приготувати домашню кунжутну халву всього за 15 хвилин. Без цукру та зайвих добавок — лише натуральні інгредієнти, максимум користі та приголомшливий смак.

Магазинні варіанти часто містять пальмову олію, зайвий цукор, ароматизатори та емульгатори. А от домашня халва — це 100% натуральний продукт, який ви створюєте своїми руками та контролюєте кожен інгредієнт.

Інгредієнти Кунжут (білий чи суміш білого з чорним) 300 г Натуральний мед 5 ст. л Кокосова стружка 40 г

Приготування

Насипте кунжут на суху сковороду та смажте на маленькому вогні до золотистого кольору. Помішуйте, щоб не підгорів — це посилить горіховий аромат і зробить смак багатшим. Перекладіть кунжут у чашу блендера та подрібніть до пастоподібного стану. Маса має стати схожою на тягучій тахіні. Додайте кокосову стружку та мед. Добре перемішайте до однорідної маси. Перекладіть у форму (наприклад, пластиковий контейнер або форму для хліба), утрамбуйте та поставте у холодильник мінімум на 4 години (ідеально — на ніч).

Корисні властивості кунжутної халви

Зміцнює кістки та зуби. Кунжут — одне з найбагатших джерел кальцію серед рослинних продуктів. У 100 г насіння — до 975 мг кальцію, а це покриває добову норму майже на 100%.

Підтримує нервову систему. Магній у кунжуті допомагає знизити рівень кортизолу (гормону стресу), зменшує тривожність, сприяє кращому сну.

Покращує роботу серця . Омега-3 та Омега-6 жирні кислоти сприяють нормалізації рівня холестерину, підтримують еластичність судин і знижують ризик серцево-судинних захворювань.

Уповільнює старіння. Сезамін і сезамолін — потужні антиоксиданти, які захищають клітини від окисного стресу, підтримують молодість шкіри та внутрішніх органів.

Регулює гормональний фон . Кунжут містить фітоестрогени — рослинні речовини, які позитивно впливають на гормональний баланс, особливо у жінок під час ПМС, менопаузи чи гормональних коливань.

Покращує травлення. Клітковина стимулює перистальтику кишківника, сприяє очищенню організму та підтримує здорову мікрофлору.

Користь для шкіри. Кунжутна олія — природний UV-фільтр, зволожує, заспокоює подразнення, покращує еластичність шкіри.

Поради

Додайте волоські горіхи чи фундук — для ще більшої користі.

Змішайте з какао-порошком — отримаєте «шоколадну» халву.

Використайте фініки чи родзинки для солодшого смаку без меду.

Кунжутна халва — це приклад того, як здорові солодощі можуть бути смачними та корисними водночас. Готується за 15 хв, не потребує використання духовки та підходить як дітям, так і дорослим. Ідеально для тих, хто шукає натуральні джерела енергії та не відмовляє собі у маленьких радощах життя.

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