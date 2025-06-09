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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
2 хв

Халва з кунжуту: рецепт смаколика, який можна приготувати за 15 хвилин

Що може бути краще, ніж солодощі, які не тільки тішать ваші смакові рецептори, а й підтримує здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
4 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
508 ккал
Халва з кунжуту: рецепт смаколика, який можна приготувати за 15 хвилин

Халва з кунжуту: рецепт смаколика, який можна приготувати за 15 хвилин / © Credits

На сторінці hanna_vorobei авторка каналу розповіла, як приготувати домашню кунжутну халву всього за 15 хвилин. Без цукру та зайвих добавок — лише натуральні інгредієнти, максимум користі та приголомшливий смак.

Магазинні варіанти часто містять пальмову олію, зайвий цукор, ароматизатори та емульгатори. А от домашня халва — це 100% натуральний продукт, який ви створюєте своїми руками та контролюєте кожен інгредієнт.

Інгредієнти

Кунжут (білий чи суміш білого з чорним)
300 г
Натуральний мед
5 ст. л
Кокосова стружка
40 г

Приготування

  1. Насипте кунжут на суху сковороду та смажте на маленькому вогні до золотистого кольору. Помішуйте, щоб не підгорів — це посилить горіховий аромат і зробить смак багатшим.

  2. Перекладіть кунжут у чашу блендера та подрібніть до пастоподібного стану. Маса має стати схожою на тягучій тахіні.

  3. Додайте кокосову стружку та мед. Добре перемішайте до однорідної маси.

  4. Перекладіть у форму (наприклад, пластиковий контейнер або форму для хліба), утрамбуйте та поставте у холодильник мінімум на 4 години (ідеально — на ніч).

Корисні властивості кунжутної халви

  • Зміцнює кістки та зуби. Кунжут — одне з найбагатших джерел кальцію серед рослинних продуктів. У 100 г насіння — до 975 мг кальцію, а це покриває добову норму майже на 100%.

  • Підтримує нервову систему. Магній у кунжуті допомагає знизити рівень кортизолу (гормону стресу), зменшує тривожність, сприяє кращому сну.

  • Покращує роботу серця. Омега-3 та Омега-6 жирні кислоти сприяють нормалізації рівня холестерину, підтримують еластичність судин і знижують ризик серцево-судинних захворювань.

  • Уповільнює старіння. Сезамін і сезамолін — потужні антиоксиданти, які захищають клітини від окисного стресу, підтримують молодість шкіри та внутрішніх органів.

  • Регулює гормональний фон. Кунжут містить фітоестрогени — рослинні речовини, які позитивно впливають на гормональний баланс, особливо у жінок під час ПМС, менопаузи чи гормональних коливань.

  • Покращує травлення. Клітковина стимулює перистальтику кишківника, сприяє очищенню організму та підтримує здорову мікрофлору.

  • Користь для шкіри. Кунжутна олія — природний UV-фільтр, зволожує, заспокоює подразнення, покращує еластичність шкіри.

Поради

  • Додайте волоські горіхи чи фундук — для ще більшої користі.

  • Змішайте з какао-порошком — отримаєте «шоколадну» халву.

  • Використайте фініки чи родзинки для солодшого смаку без меду.

Кунжутна халва — це приклад того, як здорові солодощі можуть бути смачними та корисними водночас. Готується за 15 хв, не потребує використання духовки та підходить як дітям, так і дорослим. Ідеально для тих, хто шукає натуральні джерела енергії та не відмовляє собі у маленьких радощах життя.

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