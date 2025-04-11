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Хе з риби по-корейськи: рецепт пряного закушування
Якщо ви любите пряні й гострі рибні страви, тоді цей рецепт — для вас. Це корейське закушування готується зі свіжої риби з невеликою кількістю дрібних кісток: судака, форелі чи коропа.
Вам потрібно лише нарізати рибу, овочі, додати спеції та залишити маринуватися.
Інгредієнти
- риба судак (філе)
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 200 г
- морква
- 100 г
- есенція оцтова 70%
- 1 ст. л.
- вода
- 3 ст. л.
- часник
- 4 зубки
- коріандр мелений
- 1 ч. л.
- перець червоний мелений
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- 0,5 ч. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
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- олія
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Рибу почистьте, випатрайте, помийте та обсушіть паперовим рушником.
Відокремте філе і наріжте скибочками завтовшки 1,5–2 сантиметри, викладіть до ємності та залийте водою, розведеною оцтовою есенцією.
Накрийте кришкою та залиште маринуватися за кімнатної температури на дві години.
Очистьте цибулю, моркву й часник.
Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на тертці для корейської моркви, часник подрібніть.
З риби злийте рідину і викладіть до неї цибулю, моркву, часник, цукор, червоний мелений перець, коріандр, чорний мелений перець, сіль, влийте олію та перемішайте.
Утрамбуйте рибу в мисці, накрийте кришкою та покладіть до холодильника маринуватися на 5–6 годин.
Поради:
Рибу бажано залишити маринуватися на ніч.
Якщо у вас немає оцтової есенції, додайте 6 ст. л. столового 9%-го оцту.
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