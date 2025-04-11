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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Хе з риби по-корейськи: рецепт пряного закушування

Якщо ви любите пряні й гострі рибні страви, тоді цей рецепт — для вас. Це корейське закушування готується зі свіжої риби з невеликою кількістю дрібних кісток: судака, форелі чи коропа.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
117 ккал
Хе з риби по-корейськи

Хе з риби по-корейськи / © Credits

Вам потрібно лише нарізати рибу, овочі, додати спеції та залишити маринуватися.

Інгредієнти

риба судак (філе)
500 г
цибуля ріпчаста
200 г
морква
100 г
есенція оцтова 70%
1 ст. л.
вода
3 ст. л.
часник
4 зубки
коріандр мелений
1 ч. л.
перець червоний мелений
1 ч. л.
перець чорний мелений
0,5 ч. л.
цукор
1 ч. л.
сіль
олія

  1. Рибу почистьте, випатрайте, помийте та обсушіть паперовим рушником.

  2. Відокремте філе і наріжте скибочками завтовшки 1,5–2 сантиметри, викладіть до ємності та залийте водою, розведеною оцтовою есенцією.

  3. Накрийте кришкою та залиште маринуватися за кімнатної температури на дві години.

  4. Очистьте цибулю, моркву й часник.

  5. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на тертці для корейської моркви, часник подрібніть.

  6. З риби злийте рідину і викладіть до неї цибулю, моркву, часник, цукор, червоний мелений перець, коріандр, чорний мелений перець, сіль, влийте олію та перемішайте.

  7. Утрамбуйте рибу в мисці, накрийте кришкою та покладіть до холодильника маринуватися на 5–6 годин.

Поради:

  • Рибу бажано залишити маринуватися на ніч.

  • Якщо у вас немає оцтової есенції, додайте 6 ст. л. столового 9%-го оцту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
65
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