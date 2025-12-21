ТСН у соціальних мережах

Рецепти
63
1 хв

Хек, запечений з картоплею, сиром і сметаною: гарний рецепт для смачної вечері

Це чудовий варіант корисної та ситної страви з простих продуктів для обіду чи вечері.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 20 хв.
80 ккал
Хек запечений із картоплею, сиром і сметаною

Хек, запечений з картоплею, сиром і сметаною / © Credits

Шматочки хека розкладіть між шарами картоплі, викладіть цибулю, для соковитості додайте сметану, лимонний сік, посипте сиром і запечіть у духовці.

Інгредієнти

хек (філе)
500 г
картопля
6 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
сир твердий
90 г
сметана 15–20%
100 г
сік лимона
1 ст. л.
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Філе хека наріжте порційними шматочками, викладіть до миски, посоліть, поперчіть, додайте лимонний сік, половину сметани та перемішайте.

  2. Картоплю очистьте, промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте тонкими кружальцями, додайте чорний мелений перець, паприку, сіль, залишки сметани і перемішайте.

  3. Цибулю очистьте і наріжте тонкими півкільцями.

  4. Сир натріть на крупній тертці.

  5. Форму для запікання змастіть олією, викладіть рівним шаром половину картоплі, наступним шаром — хек, цибулю і другу половини картоплі.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40–50 хвилин, потім виберіть, посипте сиром і покладіть назад до духовки на 8–10 хвилин.

Поради:

  • Наприкінці запікання перевірте готовність дерев’яною шпажкою або зубочисткою.

