Хек, запечений з картоплею, сиром і сметаною: гарний рецепт для смачної вечері
Це чудовий варіант корисної та ситної страви з простих продуктів для обіду чи вечері.
Шматочки хека розкладіть між шарами картоплі, викладіть цибулю, для соковитості додайте сметану, лимонний сік, посипте сиром і запечіть у духовці.
Інгредієнти
- хек (філе)
- 500 г
- картопля
- 6 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- сир твердий
- 90 г
- сметана 15–20%
- 100 г
- сік лимона
- 1 ст. л.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
Філе хека наріжте порційними шматочками, викладіть до миски, посоліть, поперчіть, додайте лимонний сік, половину сметани та перемішайте.
Картоплю очистьте, промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте тонкими кружальцями, додайте чорний мелений перець, паприку, сіль, залишки сметани і перемішайте.
Цибулю очистьте і наріжте тонкими півкільцями.
Сир натріть на крупній тертці.
Форму для запікання змастіть олією, викладіть рівним шаром половину картоплі, наступним шаром — хек, цибулю і другу половини картоплі.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40–50 хвилин, потім виберіть, посипте сиром і покладіть назад до духовки на 8–10 хвилин.
Поради:
Наприкінці запікання перевірте готовність дерев’яною шпажкою або зубочисткою.