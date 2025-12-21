Хек, запечений з картоплею, сиром і сметаною: гарний рецепт для смачної вечері

Принц і принцеса Уельські весь час на очах у публіки, хоча й намагаються зробити так, щоб їхнє особисте життя і життя їхніх дітей залишалося приватним. Ми проаналізували, яким видався рік для сім’ї, та згадуємо три найяскравіші події року, що минає.