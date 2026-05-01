- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 137
- Час на прочитання
- 1 хв
Хек, запечений у сметанному соусі: рецепт легкого та корисного гарячого
Хек, запечений у такому вигляді, дуже легкий і корисний.
Готується просто, для цього замаринуйте рибу в сметані, спеціях і запечіть у духовці. Подайте для сімейного обіду або вечері з картопляним пюре.
Інгредієнти:
хек — 800 г;
сметана — 130 г;
цибуля ріпчаста — 2 шт.;
соєвий соус — 1 ст. л.;
гірчиця — 0,5 ч. л.;
приправа до риби — 1 ч. л.;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Хек очистьте, помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки.
Для соусу змішайте сметану, соєвий соус, гірчицю, приправу до риби, перець чорний мелений, сіль, залийте рибу і перемішайте, залиште на 10-20 хвилин.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
У форму на дно викладіть цибулю, потім наверх рибу в соусі.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.