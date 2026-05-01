ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Хек, запечений у сметанному соусі: рецепт легкого та корисного гарячого

Хек, запечений у такому вигляді, дуже легкий і корисний.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Коментарі
Хек, запечений у сметанному соусі

Хек, запечений у сметанному соусі / © Credits

Готується просто, для цього замаринуйте рибу в сметані, спеціях і запечіть у духовці. Подайте для сімейного обіду або вечері з картопляним пюре.

Інгредієнти:

  • хек — 800 г;

  • сметана — 130 г;

  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;

  • соєвий соус — 1 ст. л.;

  • гірчиця — 0,5 ч. л.;

  • приправа до риби — 1 ч. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

  1. Хек очистьте, помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки.

  2. Для соусу змішайте сметану, соєвий соус, гірчицю, приправу до риби, перець чорний мелений, сіль, залийте рибу і перемішайте, залиште на 10-20 хвилин.

  3. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.

  4. У форму на дно викладіть цибулю, потім наверх рибу в соусі.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie