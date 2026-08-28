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Херсонські "голі" помідори: швидкий рецепт
Соковиті, ароматні та з насиченим часниково-зеленим маринадом — ці помідори легко можуть стати головною закускою на вашому столі.
Якщо ви любите домашню заготівлю, але не хочете годинами стояти біля плити, цей рецепт точно вартий уваги. Херсонські «голі» помідори отримали свою назву завдяки простому хитрику — з овочів знімають шкірку, після чого вони просочуються ароматним маринадом, часником і свіжою зеленню.
Фудблогерка Мирослава Пекарюк розповіла про цей рецепт і попередила, що помідори виходять настільки смачними, що краще не обмежуватися однією банкою.
Інгредієнти
помідори — 1 кг
часник — 1 головка
кріп і петрушка — великий пучок
чорний перець — 10–12 горошин
лавровий лист — 2 шт.
Для маринаду (на 1 л води)
цукор — 4 ст. л
сіль — 2 ст. л
оцету 9% — 3 ст. л
Приготування
Спочатку на кожному помідорі зробіть хрестоподібний надріз.
Залийте овочі окропом на 2–3 хв, а потім одразу перекладіть у крижану воду. Після такого контрасту шкірка легко зніметься.
Кріп і петрушку дрібно наріжте, часник пропустіть через прес і змішайте із зеленню.
Тепер приготуйте маринад, воду доведіть до кипіння разом із сіллю та цукром і проваріть приблизно 1 хв.
Вимкніть вогонь, додайте оцет і залиште маринад повністю охолонути.
У чисту банку викладайте помідори шарами, чергуйте їх із сумішшю зелені та часнику.
Додайте лавровий лист і чорний перець.
Залийте все холодним маринадом до самого верху, закрийте банку кришкою та поставте у холодильник.
Першу дегустацію можна влаштовувати вже через 24 години, проте якщо вистачить терпіння почекати довше, смак стане ще насиченішим, помідори краще просочаться часником, зеленню та прянощами.
Херсонські «голі» помідори — це мінімум складних маніпуляцій, жодного тривалого варіння та лише ароматна зелень, часник, кисло-солодкий маринад і доба у холодильнику.