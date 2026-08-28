Херсонські "голі" помідори: швидкий рецепт

Херсонські «голі» помідори tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Якщо ви любите домашню заготівлю, але не хочете годинами стояти біля плити, цей рецепт точно вартий уваги. Херсонські «голі» помідори отримали свою назву завдяки простому хитрику — з овочів знімають шкірку, після чого вони просочуються ароматним маринадом, часником і свіжою зеленню.

Фудблогерка Мирослава Пекарюк розповіла про цей рецепт і попередила, що помідори виходять настільки смачними, що краще не обмежуватися однією банкою.

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Інгредієнти

помідори — 1 кг

часник — 1 головка

кріп і петрушка — великий пучок

чорний перець — 10–12 горошин

лавровий лист — 2 шт.

Для маринаду (на 1 л води)

цукор — 4 ст. л

сіль — 2 ст. л

оцету 9% — 3 ст. л

Приготування

Спочатку на кожному помідорі зробіть хрестоподібний надріз. Залийте овочі окропом на 2–3 хв, а потім одразу перекладіть у крижану воду. Після такого контрасту шкірка легко зніметься. Кріп і петрушку дрібно наріжте, часник пропустіть через прес і змішайте із зеленню. Тепер приготуйте маринад, воду доведіть до кипіння разом із сіллю та цукром і проваріть приблизно 1 хв. Вимкніть вогонь, додайте оцет і залиште маринад повністю охолонути. У чисту банку викладайте помідори шарами, чергуйте їх із сумішшю зелені та часнику. Додайте лавровий лист і чорний перець. Залийте все холодним маринадом до самого верху, закрийте банку кришкою та поставте у холодильник. Першу дегустацію можна влаштовувати вже через 24 години, проте якщо вистачить терпіння почекати довше, смак стане ще насиченішим, помідори краще просочаться часником, зеленню та прянощами.

Херсонські «голі» помідори — це мінімум складних маніпуляцій, жодного тривалого варіння та лише ароматна зелень, часник, кисло-солодкий маринад і доба у холодильнику.

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