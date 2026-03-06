Хліб «Бородинський» / tiktok.com_@romayemets

Бородинський хліб — класика української кухні. Його насичений смак створюється завдяки житньому солоду, дріжджам і спеціям. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто любить експериментувати на кухні та цінує натуральні інгредієнти. Шеф-кухар Рома Ємець поділився простим рецептом, який легко повторити вдома, навіть якщо ви ніколи раніше не пекли хліб.

Інгредієнти житнє борошно 600 г цільнозернове борошно 150 г вода 800 г житній солод ферментований 60 г мелений коріандр 10 г тмин 10 г насіння соняшника 100 г мед 60 г сіль 20 г сухі дріжджі 6 г

Приготування

Насіння соняшника обсмажуємо на середньому вогні протягом 4–5 хв до легкого золотистого відтінку. Воно додасть хлібу хрумкої текстури та аромату. До миски чи чаші блендера додаємо воду кімнатної температури, мед, сіль, житній солод, дріжджі, мелений коріандр і тмин. Перемішуємо до повного розчинення меду та солі. Поступово всипаємо житнє та цільнозернове борошно, додаємо обсмажене насіння соняшника. Замішуємо тісто на середній швидкості 3–4 хв до однорідної маси. Накриваємо тісто плівкою і залишаємо за кімнатної температури на 30–40 хв, щоб воно злегка підросло. Змащуємо форми олією. Ділимо тісто на дві частини, формуємо овальну заготівлю та викладаємо до форм. Вирівнюємо поверхню і присипаємо зернами коріандру. Накриваємо та залишаємо ще на 30–40 хв для повторного піднімання. Розігріваємо духовку до 220°C. Наливаємо гарячу воду в деко для створення пари, це допоможе хлібу стати м’якшим всередині з хрумкою скоринкою зовні. Випікаємо 10 хв із парою, потім ще 20 хв — без пари до золотистої скоринки.

Поради

Для насиченішого смаку можна трохи підсмажити мелений коріандр перед додаванням у тісто.

Використовуйте житнє борошно жорнового помелу, воно робить хліб ароматнішим і щільнішим.

Якщо хочете хрумкішу скоринку, після випікання трохи охолодіть хліб на решітці без накриття.

Бородинський хліб на дріжджах — це поєднання класики та сучасної домашньої кухні. Він виходить ароматним, насиченим і неймовірно апетитним. Такий хліб ідеально смакує з маслом, сиром або як основа для сендвічів.