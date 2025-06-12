Хліб з куркою, пармезаном і часником: рецепт великого смачного бутерброда

Хліб з куркою, пармезаном і часником / © Credits

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Страва поєднує у собі багатство смаків і неймовірну текстуру: хрусткий хліб, ніжну курятину, вершковий соус та тягучу моцарелу. А головне — приготувати її зовсім не складно, а я це правильно зробити показали на сторінці iramsfoodstory.

Інгредієнти

Основа

Ціла буханка хрусткого хліба (французький багет або чіабату) 1 шт.

Тертий сир моцарела ¾ склянки

Часникове масло

Розм’якшене вершкове масло ½ склянки

Запечений часник 1 головка

Дрібно нарізана свіжа петрушка 1 ст. л

Сіль

Перець

Курка

Куряче філе 450 г

Часникова приправа

Копчена паприка

Мелений червоний перець

Сіль

Перець

Олія

Соус Альфредо

Жирні вершки 1 склянка

Тертий пармезан ½ склянки

Крем-сир ½ склянки

Часникова приправа

Сіль

Перець

Приготування

Розігрійте духовку до 200°C. Щоб отримати ніжний та ароматний запечений часник, обріжте верхівку головки, загорніть її у фольгу та запікайте у духовці 30–40 хв. Готовий часник стане м’яким та легко вичавлюватиметься. У мисці змішайте розм’якшене вершкове масло, запечений часник, нарізану петрушку, сіль і перець. Це ароматне масло надасть хлібу особливої насиченості. Натріть куряче філе спеціями: часниковою приправою, копченою паприкою, чилі, сіллю та перцем. Обсмажте на добре розігрітій сковороді з додаванням олії по 6 хв з кожного боку, доки м’ясо не стане золотистим та повністю готовим. Готову курку наріжте скибочками. У глибокій сковороді на середньому вогні розігрійте вершки та крем-сир, постійно помішуйте, поки маса не стане однорідною. Додайте тертий пармезан, часникову приправу, сіль та перець. Перемішуйте до повного розчинення сиру та отримання кремової текстури. Розріжте буханку хліба вздовж навпіл та рівномірно змастіть зрізи часниковим маслом. Потім полийте їх соусом Альфредо, посипте тертою моцарелою, викладіть нарізану курку та знову полийте невеликою кількістю соусу. За бажанням можна посипати ще додатковою зеленню — петрушкою чи кінзою. Викладіть підготовлений хліб на застелене пергаментом деко та запікайте у духовці 20–25 хв до утворення золотистої скоринки та розплавлення сиру. Подавайте бутерброд теплим, доповніть його залишками соусу Альфредо. Страва чудово смакуватиме як самостійно, так і з салатом зі свіжих овочів.

Цей гарячий бутерброд — справжнє втілення комфорту та домашньої кухні. Він настільки ситний, що замінить повноцінне приймання їжі, а аромат часнику, сиру та ніжної курятини створить атмосферу італійського ресторану у вас вдома.