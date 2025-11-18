Хлібна піца: оригінальний рецепт для тих, хто цінує час і смак

Хлібна піца instagram.comsamura_cooking / © Instagram

На сторінці Samura Cooking показали, як звичайний шматочок хліба може перетворитися на маленький витвір мистецтва — гарячий, тягучий та ароматний. І найприємніше, вам не потрібне дріжджове тісто, годинне очікування чи спеціальні інструменти.

Інгредієнти Скибочки хліба Соус для піци чи томатний соус Тертий сир моцарела Болгарський перець Цибуля Кукурудза Гриби Помідори Італійські трави

Приготування

Розігрійте духовку до 180°C. Викладіть скибочки хліба, розрізані на трикутники, на деко, застелене пергаментом або злегка змащене олією. Намастіть кожен шматочок соусом і рівномірно розподіліть його ложкою. Посипте щедрим шаром тертої моцарели. Додайте обрані додатки, експериментуйте, поєднуйте овочі, оливки чи навіть шматочки курки. Присипте зверху італійськими травами чи улюбленою приправою для піци. Запікайте 8–10 хв, доки сир не розтане та не стане золотистим, а краї хліба не підрум’яняться. Подавайте гарячими та насолоджуйтеся смаком.

Якщо хочете більш «піцерійної» текстури, використовуйте багет або чиабату замість звичайного хліба. А для хрусткої скоринки, перед запіканням, злегка збризніть краї оливковою олією.

Хлібна піца — це не просто «страва нашвидкуруч». Це ідеальний приклад того, як кулінарна імпровізація може перетворитися на стильну, смачну і навіть трохи ностальгійну вечерю. Підійде для швидкого перекусу, вечірки з друзями чи родинного вечора перед улюбленим серіалом.

Хлібна піца — доказ того, що смачне не завжди складне. Трошки фантазії, мінімум зусиль і ось у вас на тарілці ароматний шматочок Італії, який можна приготувати навіть у тостері. Ідеальна страва для тих, хто любить їсти красиво, навіть коли часу обмаль.