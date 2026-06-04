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Хлібна піца — рецепт швидкого сніданку
Ароматний, ситний та домашній варіант піци з хліба, яєць, грибів і сиру може легко перетворитися на улюблений ранковий ритуал.
На сторінці katarina_cooks з’явився рецепт, який уже встиг привернути увагу прихильників швидкої домашньої кухні. Його головна ідея — прості інгредієнти та мінімум часу біля плити.
Інгредієнти
- цибуля
- 1 шт.
- шампіньйони
- 150 г
- рослинна олія
- 30 г
- спеції
- 1 ч. л
- яйця
- 4 шт.
- сіль
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- молоко
- 100 г
- хліб
- 3–4 шматочки
- вершкове масло
- 10 г
- сир
- 100 г
- зелень
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Приготування
Спочатку на сковороді обсмажують цибулю та шампіньйони на рослинній олії разом зі спеціями та невеликою кількістю вершкового масла. Гриби мають стати м’якими та ароматними, а цибуля — злегка золотистою.
У цей час у мисці збивають яйця з сіллю та молоком.
До яєчної суміші додають шматочки хліба, щоб він добре просочився рідиною.
Отриману масу виливають на сковорідку.
Страву накривають кришкою та готують до моменту, коли все схопиться.
Після хліб обережно перевертають, щоб рівномірно обсмажити інший бік.
Далі зверху викладають обсмажені гриби з цибулею та щедро посипають сиром.
Сковорідку знову накривають кришкою, поки сир повністю не розплавиться.
Перед подачею страву можна посипати свіжою зеленню.
Цей рецепт — приклад того, як із найпростіших продуктів можна створити повноцінний, ароматний та візуально апетитний сніданок. Він не потребує складних навичок, але дає відчуття домашнього затишку та гастрономічного задоволення вже з першого шматочка.