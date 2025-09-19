Хлібні кошики з зеленню та сиром: рецепт простої та смачної закуски

Хлібні кошики з зеленню та сиром instagram.com_samura_cooking

Хлібні кошики з зеленню та сиром — це саме та страва, яка дивує простотою приготування та водночас має святковий та апетитний вигляд. Такі кошики ідеально підходять для вечірки, сімейної вечері чи навіть як закуска на пікніку. А ще їх можна готувати разом із дітьми, адже процес формування хлібних «квітів» їм точно сподобається. Рецептом цієї страви поділилися на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти Білий хліб 6 скибок Свіжий кріп (або петрушка, базилік) 2–3 ст. л Оливкова олія 2 ст. л Сир (моцарела, чедер, гауда чи сулугуні) 150 г Сіль Перець

Приготування

Візьміть скибки хліба та зробіть кілька неглибоких надрізів (так вони легше складатимуться у форму). Сформуйте кошик, загніть краї хліба всередину. Викладіть заготівлю на деко, застелене пергаментом. У невеликій мисці змішайте дрібно посічений кріп із оливковою олією. Змастіть цією сумішшю середину та краї кожного кошика. Насипте всередину тертий сир. За бажанням можна додати шматочки помідора чері, гриби чи шинку. Запікайте за 180°C близько 10–12 хв до золотистої скоринки та ніжної, тягучої начинки.

Подача

Подавати гарячими як закуску до вина чи коктейлів.

Використати як сніданок на вихідні разом із зеленим салатом.

Готувати з різними видами сиру для нових смакових відтінків.

Ця страва доводить, що навіть звичайний хліб можна перетворити на справжній кулінарний сюрприз. Тож сміливо експериментуйте з начинками та тіште себе й близьких оригінальними смачними кошиками.