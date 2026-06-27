Холодник, який хочеться готувати знову й знову: літній рецепт холодної страви

Холодник tiktok.com/@maslom_wgoru

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Літня кухня — завжди про баланс між свіжістю та поживністю, легкістю та ситністю, простотою та смаком. Холодник ідеальний для цієї формули.

У цьому варіанті, про який розповіли на сторінці maslom_wgoru є все: молодий буряк, хрусткі овочі, ніжна курка та вершкова заправка на основі айрану чи домашнього кислого квасу. Авторка рецепта підкреслює, що страва збирається з простих сезонних продуктів, але результат виходить напрочуд багатим на смак і текстури.

Інгредієнти

Молодий буряк — 300 г

Варена молода картопля — 200 г

Свіжий огірок — 100 г

Редиска — 100 г

Зелена цибуля — 3 стеблини

Кріп

Петрушка

Куряче філе — 300 г

Яйця — 4 шт.

Заправка

Айран або домашній кислий квас — 300 мл

Холодник tiktok.com/@maslom_wgoru

Приготування

Куряче філе запечіть у мультипечі. Молодий буряк запечіть з невеликою кількістю олії та солі. Картоплю та яйця відваріть. Жовтки відділіть від білків, до них додайте гірчицю, запечений буряк та несолодкий йогурт. Усе це перебийте блендером до однорідної текстури, після чого посоліть. Заправку доведіть до потрібної густоти за допомогою айрану чи домашнього квасу, а потім охолодіть. Окремо приготуйте інгредієнти для подачі: білки, картопля, курка, огірки, редиска та свіжа зелень. Їх можна або одразу змішати із заправкою, або красиво викласти в тарілку шарами для естетичнішої подачі.

Холодник виходить свіжим, із легкою солодкуватістю буряка, яку важливо збалансувати кислинкою квасу чи айрану. Саме цей контраст робить страву такою виразною та «живою».

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Холодник tiktok.com/@maslom_wgoru

Це той випадок, коли домашній рецепт легко конкурує з ресторанною подачею, особливо якщо зібрати інгредієнти у тарілці шарами.

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