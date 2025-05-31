Холодник: рецепт давньої української страви, яка освіжає у літню спеку

Холодник__Instagram_diana_kulikovska / © Instagram

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Ця страва не лише смачна та корисна, але і є частиною кулінарної спадщини нашого народу. Багато хто помилково вважає холодник «українізованим варіантом окрошки», хоча насправді це окрошка прийшла до нас значно пізніше, про це розповіли на сторінці diana_kulikovska.

Холодник — традиційна українська страва, відома ще за козацьких часів. Особливо популярною вона була серед селян у північних та центральних регіонах, де часто вирощували буряки, огірки, зелень і мали доступ до кисломолочних продуктів.

У давнину холодник готували виключно влітку. Він вважався ідеальним способом освіжитися після важкого дня роботи на полі. У ньому поєднується буряк (який дає гарний колір і легку солодкувату нотку), огірки, зелень, яйця та кисломолочна основа — зазвичай кисляк або домашній кефір.

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Інгредієнти Огірки 3 шт. Яйця варені 3 шт. Буряк варений 2 шт. Кефір 750 мл Сметана 2 ст. л Вода 100-200 мл Кріп 1 пучок Петрушка 1 пучок Сіль Перець

Приготування

Охолодіть усі інгредієнти. Це важливо. Теплі продукти можуть зіпсувати смак. Огірки наріжте дрібними кубиками чи натріть на великій тертці. Яйця почистьте та поріжте кубиками (частину залиште для подачі). Варений буряк натріть на середній тертці. Зелень дрібно наріжте. У великій мисці змішайте всі овочі, додайте кефір, сметану, сіль і перець. Якщо потрібно — долийте трохи холодної води. Добре перемішайте і поставте у холодильник хоча б на 30 хв. Подавайте охолодженим, прикрасьте зверху яйцем, зеленню чи навіть кількома краплями оливкової олії.

На жаль, слово «холодник» поступово зникло з ужитку під тиском зросійщення у XX столітті. Його витіснила окрошка, яка не має нічого спільного з нашими автентичними кулінарними традиціями. Та сьогодні ми повертаємо у побут наші страви, нашу мову, наші смаки. І холодник — один із найсмачніших способів це зробити.