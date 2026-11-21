- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 551
- Час на прочитання
- 1 хв
Хот-дог у лаваші: як приготувати хрустку закуску
Соковиті сосиски, хрустка капуста, пікантна морква по-корейськи та улюблені соуси — усе це загорнуте у тонкий лаваш і може легко дати фору класичному фастфуду.
Іноді для смачної вечері чи швидкого перекусу не потрібні складні рецепти та довгий список продуктів. Достатньо трохи фантазії та звичайні сосиски перетворюються на апетитну страву з яскравим смаком. На сторінці ГОТУЮ З ДУШЕЮ розповіли про простий рецепт хот-догів у лаваші. Такий варіант чудово підійде для сімейного обіду, дружніх посиденьок або перекусу на вихідних.
Інгредієнти
- Лаваш
- 4 шт.
- Сосиски
- 8 шт.
- Капуста
- ½ качана
- Майонез
- 2–3 ст. л
- Морква по-корейськи
- 150 г
- Коктейльні помідори
- 6 шт.
- Мариновані огірки
- 2–3 шт.
- Кетчуп
-
- Гірчиця
-
- Сіль
-
- Перець
-
Приготування
Спочатку тонко нашаткуйте капусту, додайте майонез, сіль і перець, а потім добре перемішайте.
Коктейльні помідори наріжте на половинки, а мариновані огірки — тонкими скибочками.
Сосиски попередньо обсмажте на сковороді чи приготуйте іншим зручним способом, щоб вони набули апетитної золотистої скоринки.
Розкладіть лаваш і викладіть на кожен порцію капустяного салату, моркву по-корейськи, помідори та огірки.
Додайте по дві сосиски, полийте кетчупом і гірчицею.
Загорніть лаваш так, щоб начинка залишилася всередині.
За бажанням готові рулетики можна ще трохи підрум’янити на сухій сковороді чи грилі, так лаваш стане хрустким, а начинка добре прогріється.
Ці хот-доги — чудова ідея для тих, хто любить домашній фастфуд. Хрусткий лаваш, соковиті сосиски, свіжі овочі та пікантні соуси створюють апетитне поєднання, перед яким складно встояти.