Хот-дог у лаваші instagram.com_lypovva_g / © Instagram

Реклама

Іноді для смачної вечері чи швидкого перекусу не потрібні складні рецепти та довгий список продуктів. Достатньо трохи фантазії та звичайні сосиски перетворюються на апетитну страву з яскравим смаком. На сторінці ГОТУЮ З ДУШЕЮ розповіли про простий рецепт хот-догів у лаваші. Такий варіант чудово підійде для сімейного обіду, дружніх посиденьок або перекусу на вихідних.

Інгредієнти Лаваш 4 шт. Сосиски 8 шт. Капуста ½ качана Майонез 2–3 ст. л Морква по-корейськи 150 г Коктейльні помідори 6 шт. Мариновані огірки 2–3 шт. Кетчуп Гірчиця Сіль Перець

Приготування

Спочатку тонко нашаткуйте капусту, додайте майонез, сіль і перець, а потім добре перемішайте. Коктейльні помідори наріжте на половинки, а мариновані огірки — тонкими скибочками. Сосиски попередньо обсмажте на сковороді чи приготуйте іншим зручним способом, щоб вони набули апетитної золотистої скоринки. Розкладіть лаваш і викладіть на кожен порцію капустяного салату, моркву по-корейськи, помідори та огірки. Додайте по дві сосиски, полийте кетчупом і гірчицею. Загорніть лаваш так, щоб начинка залишилася всередині. За бажанням готові рулетики можна ще трохи підрум’янити на сухій сковороді чи грилі, так лаваш стане хрустким, а начинка добре прогріється.

Ці хот-доги — чудова ідея для тих, хто любить домашній фастфуд. Хрусткий лаваш, соковиті сосиски, свіжі овочі та пікантні соуси створюють апетитне поєднання, перед яким складно встояти.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів