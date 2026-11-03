Хрумка та соковита квашена капуста: простий рецепт

квашена капуста / © Credits

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Квашена капуста — одна з тих страв, які не потребують особливого представлення. Вона чудово смакує до картоплі, м’яса чи домашніх котлет, пасує до вінегрету та стає основою для ароматної капусняної юшки. А ще це чудовий спосіб зберегти сезонний урожай на холодні місяці.

Та щоб капуста вийшла саме такою, як люблять у багатьох українських родинах, важливо дотримуватися пропорцій та не пропускати кілька простих етапів приготування, тож пропонуємо вам приготувати її за рецептом зі сторінки Ptashka77.

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Інгредієнти білокачанна капуста 2,5 кг морква 1 шт. кам’яна сіль 50 г

Головна пропорція: на кожен кілограм капусти потрібно 20 г солі, тож для 2,5 кг це саме 50 г.

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Приготування

Зніміть пошкоджені зовнішні листки капусти, розріжте качан на зручні частини та тонко нашаткуйте. Чим рівномірнішими будуть смужки, тим краще капуста просолюватиметься. Моркву натріть на великій тертці. Додайте сіль і ретельно перемішайте все руками, злегка стискайте капусту, щоб почав виділятися сік. Перекладіть капусту у чисту банку, добре утрамбуйте кожен шар. Важливо, щоб вона пустила достатньо соку та була ним покрита. Не заповнюйте банку до самого верху, бо під час бродіння рідина може витікати. Поставте банку у глибоку миску чи на тарілку, щоб сік не потрапляв на поверхню столу. Прикрийте зверху тарілкою, проте герметично не закручуйте. Залиште банку за кімнатної температури приблизно на 3 дні. Вранці та ввечері проколюйте капусту чистою дерев’яною шпажкою до дна, щоб випускати гази, які утворюються під час бродіння. Сік, який витік у миску, повертайте назад у банку. Стежте, щоб капуста залишалася зануреною у розсіл, це важливо для правильного квашення. Після трьох днів перевірте смак і ступінь заквашування. Якщо капуста вже має приємну кислинку, накрийте її чистою капроновою кришкою та перенесіть у погріб або холодильник, де бродіння сповільниться. Тривалість квашення може змінюватися залежно від температури, тому орієнтуйтеся не лише на час, а й на смак та стан капусти.

Відео рецепту дивіться за посиланням

Хрумка домашня квашена капуста — не кулінарна магія, а вдале поєднання правильних пропорцій, чистого посуду та терпіння.

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