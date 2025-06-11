Хрумкі пундики з куркою та картоплею: домашній рецепт для всієї родини / © Credits

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Це страва з хрусткою скоринкою, ніжною серединкою та приємним ароматом спецій та сиру. Ідеально підходить для перекусу, вечері чи святкового столу. Рецепт став популярним завдяки блогерці iramsfoodstory, яка поділилася ним на своїй сторінці.

Інгредієнти Куряче філе (відварене та подрібнене) 450 г Велика картопля (відварене до готовності) 6 шт. Морква (дрібно нарізана та відварена) ½ склянки Болгарський перець (дрібно нарізаний) ½ склянки Зелена цибуля (дрібно нарізана) ½ склянки Тертий сир моцарела 1 склянка Яйця 1 шт. Кукурудзяний крохмаль 3 ст. л Сіль Чорний перець Часникова приправа 1 ч. л Приправа до м’яса 1 ч. л Гострий перець 2–3 шт. Свіжа петрушка 1 ст. л Олія Панірувальні сухарі 1 склянка Борошно ½ склянки Вода ⅓ склянки

Приготування

У великій мисці змішайте розім’яту відварену картоплю, подрібнене куряче м’ясо, моркву, перець, цибулю, яйце, крохмаль, сіль, спеції, сир, петрушку та гострий перець. Масу добре вимішайте — вона має стати однорідною та трохи липкою. З отриманої маси сформуйте кульки чи пончики з отвором посередині (можна скористатися круглим ковпачком від пляшки чи пальцем). Викладіть їх на тацю та поставте у морозильну камеру на 30 хв, щоб маса стала щільнішою. Потім занурте кожен пончик у борошняну кашку (змішайте борошно з водою). Далі обваляйте у сухарях до рівномірного покриття.

Розігрійте олію на середньому вогні. Обсмажуйте пундики по 2–3 хв з кожного боку до рум’яної скоринки. Не перевантажуйте сковороду — смажте порціями.

Альтернатива: приготування в аерофритюрі

Злегка збризніть пундики олією. Готуйте за температури 200°C 10 хв.

Поради

Зберігання: заморожені пундики можна зберігати у морозильнику до 2 місяців. Смажте без попереднього розморожування.

Рівень гостроти: зменште кількість або не кладіть гострий перець, якщо готуєте для дітей.

Сир: експериментуйте з різними видами сиру, наприклад, з фетою чи копченим сиром.

Овочі: можна додати кукурудзу, зелений горошок або навіть броколі — для насиченішого смаку та кольору.

Хрумкі зовні, ніжні всередині — ці пундики неодмінно стануть вашим новим кулінарним фаворитом. Спробуйте приготувати самостійно, адже домашні страви, зроблені з любов’ю, завжди найсмачніші.