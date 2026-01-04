ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Хрумкі сирні палички: рецепт смачної закуски

Хрумка скоринка, тягучий сир і солодко-пекучий соус, у соцмережах стрімко набирає популярності закуска, яка балансує між ресторанною подачею та простотою домашнього приготування.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Хрумкі сирні палички

Хрумкі сирні палички / © Associated Press

На сторінці dieteticaesthetic показали, як перетворити звичайний сир гауда на справжній гастрономічний хіт. Сирні закуски — давній фаворит світової кухні. Від паличок із моцарелою до смаженого халумі, ідея проста: золотиста скоринка та розплавлена серединка завжди працює.

Інгредієнти

Сирні палички

  • борошно ½ склянки

  • панірувальні сухарі ½ склянки

  • яйця 2 шт.

  • блок сиру гауда

Соус

  • вершкове масло ¼ склянки

  • чилі приправа 1 ч. л

  • мед 1 ст. л

  • гострий соус 1 ст. л

  • чилі-олія 1 ч. л

Приготування

  1. Розріжте блок ґауди навпіл, а потім ще раз навпіл, щоб отримати 4 рівні палички.

  2. Обваляйте сир у борошні, потім у яйці та панірувальних сухарях. Повторіть: знову яйце та сухарі. Саме цей етап гарантує, що сир не витече під час смаження.

  3. Відправте заготівлю у морозилку на 15 хв. Це професійний трюк, який використовують шефи, адже холодний сир краще тримає форму.

  4. На слабкому вогні розтопіть масло, додайте чилі, мед, гострий соус і чилі-олію. Прогрівайте до появи легких бульбашок і знімайте з вогню.

  5. Обсмажуйте сирні палички на середньому вогні приблизно по 3 хв з кожного боку, до рівномірної золотистої скоринки.

  6. Полийте теплі палички соусом або подайте його окремо для того, щоб вмочувати.

Це приклад того, як прості інгредієнти можуть звучати по-новому, якщо додати трохи трендів і правильних технік. Ідеальні для вечірки, кіновечора чи як стильна закуска до вина, вони не потребують складних навичок, але мають вигляд і так смакують, ніби з меню модного бістро.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie