Хрумкі сирні палички: рецепт смачної закуски

На сторінці dieteticaesthetic показали, як перетворити звичайний сир гауда на справжній гастрономічний хіт. Сирні закуски — давній фаворит світової кухні. Від паличок із моцарелою до смаженого халумі, ідея проста: золотиста скоринка та розплавлена серединка завжди працює.

Інгредієнти

Сирні палички

борошно ½ склянки

панірувальні сухарі ½ склянки

яйця 2 шт.

блок сиру гауда

Соус

вершкове масло ¼ склянки

чилі приправа 1 ч. л

мед 1 ст. л

гострий соус 1 ст. л

чилі-олія 1 ч. л

Приготування

Розріжте блок ґауди навпіл, а потім ще раз навпіл, щоб отримати 4 рівні палички. Обваляйте сир у борошні, потім у яйці та панірувальних сухарях. Повторіть: знову яйце та сухарі. Саме цей етап гарантує, що сир не витече під час смаження. Відправте заготівлю у морозилку на 15 хв. Це професійний трюк, який використовують шефи, адже холодний сир краще тримає форму. На слабкому вогні розтопіть масло, додайте чилі, мед, гострий соус і чилі-олію. Прогрівайте до появи легких бульбашок і знімайте з вогню. Обсмажуйте сирні палички на середньому вогні приблизно по 3 хв з кожного боку, до рівномірної золотистої скоринки. Полийте теплі палички соусом або подайте його окремо для того, щоб вмочувати.

Це приклад того, як прості інгредієнти можуть звучати по-новому, якщо додати трохи трендів і правильних технік. Ідеальні для вечірки, кіновечора чи як стильна закуска до вина, вони не потребують складних навичок, але мають вигляд і так смакують, ніби з меню модного бістро.