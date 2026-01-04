- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 2 хв
Хрумкі сирні палички: рецепт смачної закуски
Хрумка скоринка, тягучий сир і солодко-пекучий соус, у соцмережах стрімко набирає популярності закуска, яка балансує між ресторанною подачею та простотою домашнього приготування.
На сторінці dieteticaesthetic показали, як перетворити звичайний сир гауда на справжній гастрономічний хіт. Сирні закуски — давній фаворит світової кухні. Від паличок із моцарелою до смаженого халумі, ідея проста: золотиста скоринка та розплавлена серединка завжди працює.
Інгредієнти
Сирні палички
борошно ½ склянки
панірувальні сухарі ½ склянки
яйця 2 шт.
блок сиру гауда
Соус
вершкове масло ¼ склянки
чилі приправа 1 ч. л
мед 1 ст. л
гострий соус 1 ст. л
чилі-олія 1 ч. л
Приготування
Розріжте блок ґауди навпіл, а потім ще раз навпіл, щоб отримати 4 рівні палички.
Обваляйте сир у борошні, потім у яйці та панірувальних сухарях. Повторіть: знову яйце та сухарі. Саме цей етап гарантує, що сир не витече під час смаження.
Відправте заготівлю у морозилку на 15 хв. Це професійний трюк, який використовують шефи, адже холодний сир краще тримає форму.
На слабкому вогні розтопіть масло, додайте чилі, мед, гострий соус і чилі-олію. Прогрівайте до появи легких бульбашок і знімайте з вогню.
Обсмажуйте сирні палички на середньому вогні приблизно по 3 хв з кожного боку, до рівномірної золотистої скоринки.
Полийте теплі палички соусом або подайте його окремо для того, щоб вмочувати.
Це приклад того, як прості інгредієнти можуть звучати по-новому, якщо додати трохи трендів і правильних технік. Ідеальні для вечірки, кіновечора чи як стильна закуска до вина, вони не потребують складних навичок, але мають вигляд і так смакують, ніби з меню модного бістро.