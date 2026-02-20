ТСН у соціальних мережах

Хрумкий камамбер на шпажках — рецепт закуски, яка має ресторанний вигляд

Розплавлений сир, хрумкий бекон і золотава скоринка — ця страва створена для «вау» ефекту з першого укусу.

Станіслава Бондаренко
Хрумкий камамбер на шпажках

Хрумкий камамбер на шпажках / © Credits

Є закуски «на кожен день», а є ті, які миттєво перетворюють вечерю на маленьке свято. Хрумкий камамбер — саме з таких. Рецепт, про який розповіли на сторінці samura cooking, уже підкорює соцмережі, адже там мінімум інгредієнтів, але максимум смаку.

Камамбер — один із найвідоміших французьких сирів із білою пліснявою. Його цінують за ніжну серцевину та глибокий вершковий смак. Під нагрівання він стає особливо спокусливим. Саме тому його так часто використовують у запечених і смажених закусках.

Інгредієнти

  • круглий сир камамбер 1 шт. (приблизно 250 г)

  • бекон

  • пшеничне борошно 2–3 ст. л

  • яєчні жовтки 2 шт.

  • панірувальні сухарі ½ склянки

  • дерев’яні шпажки

  • олія

Приготування

  1. Наріжте круг камамберу на 4 рівні частини.

  2. Кожен шматочок щільно обгорніть беконом.

  3. Акуратно проткніть сир дерев’яною шпажкою, щоб зафіксувати форму.

  4. Злегка обваляйте заготівлі у борошні.

  5. Занурте їх у жовтки, щоб покриття було рівномірним.

  6. Обваляйте у сухарях, добре притискайте панірування.

  7. Обсмажте у розігрітій олії до золотавої скоринки близько 2–3 хв.

  8. Викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Подавайте одразу — саме гарячим цей сир розкривається найкраще.

Подача

Ці шпажки — ідеальний аперитив. Вони чудово поєднуються з:

  • ягідним або інжировим соусом

  • медом із краплею чилі

  • свіжим зеленим салатом

  • сухим білим вином або безалкогольним виноградним напоєм

На святковому столі вони мають не гірший вигляд, ніж у модному ресторані, а на домашній вечірці зникнуть першими.

Хрумкий камамбер — це про задоволення без складних технік, про баланс смаку, текстури та той самий «вау» ефект, заради якого ми готуємо. Якщо хочете швидко здивувати гостей чи потішити себе чимось особливим — цей рецепт точно вартий місця у вашому кулінарному зошиті.

