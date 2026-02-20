- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 2 хв
Хрумкий камамбер на шпажках — рецепт закуски, яка має ресторанний вигляд
Розплавлений сир, хрумкий бекон і золотава скоринка — ця страва створена для «вау» ефекту з першого укусу.
Є закуски «на кожен день», а є ті, які миттєво перетворюють вечерю на маленьке свято. Хрумкий камамбер — саме з таких. Рецепт, про який розповіли на сторінці samura cooking, уже підкорює соцмережі, адже там мінімум інгредієнтів, але максимум смаку.
Камамбер — один із найвідоміших французьких сирів із білою пліснявою. Його цінують за ніжну серцевину та глибокий вершковий смак. Під нагрівання він стає особливо спокусливим. Саме тому його так часто використовують у запечених і смажених закусках.
Інгредієнти
круглий сир камамбер 1 шт. (приблизно 250 г)
бекон
пшеничне борошно 2–3 ст. л
яєчні жовтки 2 шт.
панірувальні сухарі ½ склянки
дерев’яні шпажки
олія
Приготування
Наріжте круг камамберу на 4 рівні частини.
Кожен шматочок щільно обгорніть беконом.
Акуратно проткніть сир дерев’яною шпажкою, щоб зафіксувати форму.
Злегка обваляйте заготівлі у борошні.
Занурте їх у жовтки, щоб покриття було рівномірним.
Обваляйте у сухарях, добре притискайте панірування.
Обсмажте у розігрітій олії до золотавої скоринки близько 2–3 хв.
Викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.
Подавайте одразу — саме гарячим цей сир розкривається найкраще.
Подача
Ці шпажки — ідеальний аперитив. Вони чудово поєднуються з:
ягідним або інжировим соусом
медом із краплею чилі
свіжим зеленим салатом
сухим білим вином або безалкогольним виноградним напоєм
На святковому столі вони мають не гірший вигляд, ніж у модному ресторані, а на домашній вечірці зникнуть першими.
Хрумкий камамбер — це про задоволення без складних технік, про баланс смаку, текстури та той самий «вау» ефект, заради якого ми готуємо. Якщо хочете швидко здивувати гостей чи потішити себе чимось особливим — цей рецепт точно вартий місця у вашому кулінарному зошиті.