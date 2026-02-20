Хрумкий камамбер на шпажках / © Credits

Є закуски «на кожен день», а є ті, які миттєво перетворюють вечерю на маленьке свято. Хрумкий камамбер — саме з таких. Рецепт, про який розповіли на сторінці samura cooking, уже підкорює соцмережі, адже там мінімум інгредієнтів, але максимум смаку.

Камамбер — один із найвідоміших французьких сирів із білою пліснявою. Його цінують за ніжну серцевину та глибокий вершковий смак. Під нагрівання він стає особливо спокусливим. Саме тому його так часто використовують у запечених і смажених закусках.

Інгредієнти

круглий сир камамбер 1 шт. (приблизно 250 г)

бекон

пшеничне борошно 2–3 ст. л

яєчні жовтки 2 шт.

панірувальні сухарі ½ склянки

дерев’яні шпажки

олія

Приготування

Наріжте круг камамберу на 4 рівні частини. Кожен шматочок щільно обгорніть беконом. Акуратно проткніть сир дерев’яною шпажкою, щоб зафіксувати форму. Злегка обваляйте заготівлі у борошні. Занурте їх у жовтки, щоб покриття було рівномірним. Обваляйте у сухарях, добре притискайте панірування. Обсмажте у розігрітій олії до золотавої скоринки близько 2–3 хв. Викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Подавайте одразу — саме гарячим цей сир розкривається найкраще.

Подача

Ці шпажки — ідеальний аперитив. Вони чудово поєднуються з:

ягідним або інжировим соусом

медом із краплею чилі

свіжим зеленим салатом

сухим білим вином або безалкогольним виноградним напоєм

На святковому столі вони мають не гірший вигляд, ніж у модному ресторані, а на домашній вечірці зникнуть першими.

Хрумкий камамбер — це про задоволення без складних технік, про баланс смаку, текстури та той самий «вау» ефект, заради якого ми готуємо. Якщо хочете швидко здивувати гостей чи потішити себе чимось особливим — цей рецепт точно вартий місця у вашому кулінарному зошиті.