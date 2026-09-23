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Хрустка шаурма з куркою: рецепт, який захочеться повторити не один раз
Соковита пряна курка, ніжний часниковий соус, картопля фрі, маринована цибуля та хрустка скоринка — ця шаурма легко може стати вашим фаворитом домашнього меню.
Якщо звичайна шаурма вже трохи набридла, саме час спробувати її хрустку версію, про рецепт якої розповіли на сторінці iramsfoodstory. Тут усе тримається на правильному балансі: ароматна курка з легкою скоринкою, свіжі овочі, пікантна цибуля, часниковий соус і обсмажування, яке робить піту неймовірно хрусткою.
Інгредієнти
Для курки
курячі стегна без кістки — 900 г
сіль
чорний перець — 1 ч. л
мелений червоний перець — ½ ч. л
копчена паприка — 1 ст. л
часникова приправа — 1 ст. л
мелений кумин — 1 ч. л
мелений коріандр — ½ ч. л
куркума — ½ ч. л
цибулева приправа — 1 ч. л
лимонний сік — 1 ст. л
густий грецький йогурт — 2 ст. л
паста з червоного перцю — 1 ч. л
томатна паста — 1 ст. л
олія — 2 ст. л
Для соусу
майонез — ½ склянки
сметана — 3 ст. л
лимонний сік — 1 ст. л
часник — 2 зубчики
сіль
оливкова олія — 1 ст. л
Для глазурі
олія — ½ склянки
пасти з червоного перцю чи томатної пасти — 1 ст. л
сумах — 1 ст. л
сіль — дрібка
гранатова патока — 2 ст. л
Для цибулі
червона цибулина — 1 шт.
лимонний сік
сумах — 1 ч. л
петрушка — 1 ст. л
сіль
олія — 1 ст. л
Для складання
тонка піта — 6 шт.
помідори без насіння, нарізані кубиком — 1 склянка
картопля фрі
Приготування
Соковита курка з пряним маринадом
М’ясо наріжте шматочками та змішайте із сіллю, чорним і червоним перцем, копченою паприкою, часниковим та цибулевим порошком, кумином, коріандром і куркумою.
Додайте лимонний сік, густий грецький йогурт, пасту з червоного перцю, томатну пасту та олію.
Добре перемішайте, щоб маринад рівномірно покрив кожен шматочок.
Накрийте та залиште щонайменше на 2 години, а ще краще — на ніч.
Після маринування обсмажуйте курку порціями на добре розігрітій пательні з невеликою кількістю олії приблизно 8–10 хв.
М’ясо має повністю приготуватися та трохи підрум’янитися.
Часниковий соус і пікантна цибуля
Для соусу змішайте майонез, сметану, лимонний сік, часник, оливкову олію та сіль.
Готовий соус поставте в холодильник.
Червону цибулю наріжте тонкими півкільцями.
Додайте лимонний сік, сумах, подрібнену петрушку, сіль та олію.
Перемішайте все.
Хрустка скоринка
Окремо приготуйте глазур, змішайте олію з пастою з червоного перцю чи томатної пасти, сумахом, сіллю та гранатовою патокою.
Тепер можна збирати шаурму, на тонку піту нанесіть часниковий соус, викладіть курку, картоплю фрі, сумакову цибулю та нарізані кубиками помідори.
Щільно загорніть у рулет.
Обсмажте шаурму на сухій чи злегка змащеній олією пательні по 1–2 хв з кожного боку.
Потім змастіть глазур’ю та ще раз підрум’яньте до золотистої хрусткої скоринки.
Подавайте шаурму гарячою, з додатковим часниковим соусом і картоплею фрі.