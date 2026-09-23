Хрустка шаурма з куркою: рецепт, який захочеться повторити не один раз

Іржаві плями на велосипеді не завжди означають, що настав час міняти спиці чи ободи. Якщо корозія лише поверхнева, допомогти може простий засіб, який є практично на кожній кухні. Звичайний білий оцет здатний полегшити очищення металу, але використовувати його потрібно правильно.