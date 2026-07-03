Хрусткі конвертики з лаваша: рецепт простої закуски, яка виручить у дорозі чи на пікніку

Хрусткі конвертики з лаваша instagram.com/samura_cooking / © Instagram

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Якщо ви шукаєте рецепт, який поєднує простоту, швидкість приготування та насичений смак, зверніть увагу на ці конвертики з лаваша, про рецепт яких розповіли на сторінці samura_cooking. Мінімум клопоту, доступні продукти та золотава хрустка скоринка роблять їх універсальною стравою на будь-який випадок.

Інгредієнти

варені яйця

твердий сир, натертий на тертці

відварене куряче м’ясо

свіжа зелень

сметана

лаваш

Хрусткі конвертики з лаваша instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Приготування

Усі інгредієнти потрібно змішати до однорідної маси, щоб начинка була соковитою та добре тримала форму. Лаваш наріжте довгими смужками. На край кожної викладіть порцію начинки, після чого складіть смужку у невеликий конвертик або трикутник, загорніть краї так, щоб начинка залишилася всередині. Обсмажуйте конвертики на розігрітій сковороді з обох боків до рум’яної золотистої скоринки, або їх модна підсмажити на мангалі, як це зробив автор. У результаті ви отримаєте хрустку зовні та ніжну всередині закуску, яка смакує і гарячою, і охолодженою.

Такі конвертики легко взяти із собою в дорогу, покласти до ланч-боксу чи кошика для пікніка. Вони добре насичують, не потребують складних інгредієнтів і чудово підходять для приготування заздалегідь.

За бажанням рецепт можна урізноманітнити, додати улюблені спеції чи іншу зелень, але навіть у базовому варіанті він залишається напрочуд смачним.

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