Хрусткі конвертики з лососем: рецепт елегантної закуски за 20 хв

Хрусткі конвертики з лососем tiktok.com/@katarinacooks

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Іноді достатньо змінити форму подачі, щоб знайомі продукти заграли зовсім по-новому. Тостовий хліб, вершковий сир, слабосолона червона риба та свіжий огірок — проста комбінація, яка має ефектний вигляд і смакує по-особливому.

На кулінарній сторінці Katarina_cooks розповіли про рецепт хрустких конвертиків із лососем та сирною начинкою — закуски, яка готується швидко, але має вигляд справжнього гастрономічного компліменту.

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Хрусткі конвертики з лососем tiktok.com/@katarinacooks

Інгредієнти тостовий хліб 6–8 шматочків огірок 1 шт. слабосолона червона риба 200 г вершковий сир 150 г кріп 10 г оливки без кісточок 30 г

Приготування

Спочатку з тостового хліба потрібно зрізати краї та тонко розкачати кожен шматочок. Квадрати розрізають навпіл, щоб отримати трикутники, після чого формують маленькі конвертики. Щоб краї добре тримали форму, їх злегка змочують водою. Підготовлені конвертики викладають на пергамент і підсушують у духовці за температури 180°C протягом 5–10 хв, поки вони не стануть золотистими та хрусткими. Для начинки потрібно дрібно нарізати кріп та оливки, а потім змішати їх із вершковим сиром до однорідної кремової маси. Готові хрусткі конвертики наповнюють сирною начинкою, зверху додають шматочки слабосолоної червоної риби. Фінальний штрих — декор: огіркові рулетики та невелика гілочка кропу додають закусці свіжості та роблять подавання ще ефектнішим.

Хрусткі конвертики з лососем — доказ того, що красива кухня починається не зі складних рецептів, а з уваги до деталей.

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