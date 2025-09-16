- Дата публікації
Хрусткі курячі стріпси з часником та пармезаном: рецепт ідеальної мʼясної закуски
Хрусткі, ароматні, соковиті всередині та неймовірно апетитні зовні — курячі стріпси з часником та пармезаном уже давно стали класикою серед м’ясних закусок.
Стріпси чудово підходять як для родинної вечері, так і для дружніх посиденьок із соусами та келихом вина. А головне, їх легко приготувати вдома з доступних продуктів. На сторінці фудблогерки iramsfoodstory розповіли про рецепт у якому курячі шматочки не просто обсмажуються у паніруванні, а додатково поливаються часниково-вершковим соусом із пармезаном. Саме він дарує страві неповторний аромат і ресторанний смак.
Інгредієнти
Для курки
Куряче філе 900 г
Сіль
Часникова приправа 1 ст. л
Мелений чорний перець 1 ч. л
Олія
Для сухої суміші
Пшеничне борошно 2 склянки
Сіль
Часникова приправа 1 ст. л
Чорний перець 1 ч. л
Яйця 3 шт.
Панірувальні сухарі 2 склянки
Для глазурі з часником і пармезаном
Вершкове масло 120 г
Часник 4–5 зубців
Свіжа петрушка 2 ст. л
Тертий пармезан 1 склянка
Для соусу
Майонез 120 г
Кетчуп 2 ст. л
Соус чилі 1–2 ст. л
Діжонська гірчиця 0,5 ст. л
Сіль
Копчена паприка 1 ч. л
Часникова приправа 1 ст. л
Чорний перець 1 ч. л
Приготування
Замаринуйте смужки філе у солі, часниковому порошку та чорному перці. Залиште на 10 хв.
У глибокій мисці змішайте борошно з сіллю та спеціями, обваляйте курку.
Збийте яйця виделкою та вмочіть у них курячі шматочки.
Потім добре обваляйте курку у панірувальних сухарях.
Розігрійте олію та обсмажуйте стріпси по 5–6 хв до золотистої скоринки, перевертайте під час смаження.
Розтопіть вершкове масло на сковороді, додайте часник, обсмажте 1 хв до появи аромату.
Змішайте всі інгредієнти для соусу до однорідності.
Готові курячі стріпси полийте часниково-масляною сумішшю та щедро посипте пармезаном. Подавайте гарячими з соусом для вмочування.
Поради
Для легшої версії можна запекти стріпси у духовці за 200°C протягом 20–25 хв, злегка змастіть олією.
Панірувальні сухарі роблять страву неймовірно хрусткою, але їх можна замінити на звичайні домашні сухарі.
Якщо любите пікантні страви — додайте до панірування дрібку кайєнського перцю.
Такі курячі стріпси — це не просто закуска, а повноцінний хіт на святковому столі. Вони чудово поєднуються з овочами, салатами та навіть картоплею фрі. А ще це універсальний варіант для дітей, адже вони хрусткі, ароматні, але не надто гострі.