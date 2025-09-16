Хрусткі курячі стріпси з часником та пармезаном: рецепт ідеальної мʼясної закуски

Хрусткі курячі стріпси з часником та пармезаном / © Associated Press

Стріпси чудово підходять як для родинної вечері, так і для дружніх посиденьок із соусами та келихом вина. А головне, їх легко приготувати вдома з доступних продуктів. На сторінці фудблогерки iramsfoodstory розповіли про рецепт у якому курячі шматочки не просто обсмажуються у паніруванні, а додатково поливаються часниково-вершковим соусом із пармезаном. Саме він дарує страві неповторний аромат і ресторанний смак.

Інгредієнти

Для курки

Куряче філе 900 г

Сіль

Часникова приправа 1 ст. л

Мелений чорний перець 1 ч. л

Олія

Для сухої суміші

Пшеничне борошно 2 склянки

Сіль

Часникова приправа 1 ст. л

Чорний перець 1 ч. л

Яйця 3 шт.

Панірувальні сухарі 2 склянки

Для глазурі з часником і пармезаном

Вершкове масло 120 г

Часник 4–5 зубців

Свіжа петрушка 2 ст. л

Тертий пармезан 1 склянка

Для соусу

Майонез 120 г

Кетчуп 2 ст. л

Соус чилі 1–2 ст. л

Діжонська гірчиця 0,5 ст. л

Сіль

Копчена паприка 1 ч. л

Часникова приправа 1 ст. л

Чорний перець 1 ч. л

Приготування

Замаринуйте смужки філе у солі, часниковому порошку та чорному перці. Залиште на 10 хв. У глибокій мисці змішайте борошно з сіллю та спеціями, обваляйте курку. Збийте яйця виделкою та вмочіть у них курячі шматочки. Потім добре обваляйте курку у панірувальних сухарях. Розігрійте олію та обсмажуйте стріпси по 5–6 хв до золотистої скоринки, перевертайте під час смаження. Розтопіть вершкове масло на сковороді, додайте часник, обсмажте 1 хв до появи аромату. Змішайте всі інгредієнти для соусу до однорідності. Готові курячі стріпси полийте часниково-масляною сумішшю та щедро посипте пармезаном. Подавайте гарячими з соусом для вмочування.

Поради

Для легшої версії можна запекти стріпси у духовці за 200°C протягом 20–25 хв, злегка змастіть олією.

Панірувальні сухарі роблять страву неймовірно хрусткою, але їх можна замінити на звичайні домашні сухарі.

Якщо любите пікантні страви — додайте до панірування дрібку кайєнського перцю.

Такі курячі стріпси — це не просто закуска, а повноцінний хіт на святковому столі. Вони чудово поєднуються з овочами, салатами та навіть картоплею фрі. А ще це універсальний варіант для дітей, адже вони хрусткі, ароматні, але не надто гострі.