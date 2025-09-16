ТСН у соціальних мережах

Хрусткі курячі стріпси з часником та пармезаном: рецепт ідеальної мʼясної закуски

Хрусткі, ароматні, соковиті всередині та неймовірно апетитні зовні — курячі стріпси з часником та пармезаном уже давно стали класикою серед м’ясних закусок.

Хрусткі курячі стріпси з часником та пармезаном

Хрусткі курячі стріпси з часником та пармезаном / © Associated Press

Стріпси чудово підходять як для родинної вечері, так і для дружніх посиденьок із соусами та келихом вина. А головне, їх легко приготувати вдома з доступних продуктів. На сторінці фудблогерки iramsfoodstory розповіли про рецепт у якому курячі шматочки не просто обсмажуються у паніруванні, а додатково поливаються часниково-вершковим соусом із пармезаном. Саме він дарує страві неповторний аромат і ресторанний смак.

Інгредієнти

Для курки

  • Куряче філе 900 г

  • Сіль

  • Часникова приправа 1 ст. л

  • Мелений чорний перець 1 ч. л

  • Олія

Для сухої суміші

  • Пшеничне борошно 2 склянки

  • Сіль

  • Часникова приправа 1 ст. л

  • Чорний перець 1 ч. л

  • Яйця 3 шт.

  • Панірувальні сухарі 2 склянки

Для глазурі з часником і пармезаном

  • Вершкове масло 120 г

  • Часник 4–5 зубців

  • Свіжа петрушка 2 ст. л

  • Тертий пармезан 1 склянка

Для соусу

  • Майонез 120 г

  • Кетчуп 2 ст. л

  • Соус чилі 1–2 ст. л

  • Діжонська гірчиця 0,5 ст. л

  • Сіль

  • Копчена паприка 1 ч. л

  • Часникова приправа 1 ст. л

  • Чорний перець 1 ч. л

Приготування

  1. Замаринуйте смужки філе у солі, часниковому порошку та чорному перці. Залиште на 10 хв.

  2. У глибокій мисці змішайте борошно з сіллю та спеціями, обваляйте курку.

  3. Збийте яйця виделкою та вмочіть у них курячі шматочки.

  4. Потім добре обваляйте курку у панірувальних сухарях.

  5. Розігрійте олію та обсмажуйте стріпси по 5–6 хв до золотистої скоринки, перевертайте під час смаження.

  6. Розтопіть вершкове масло на сковороді, додайте часник, обсмажте 1 хв до появи аромату.

  7. Змішайте всі інгредієнти для соусу до однорідності.

  8. Готові курячі стріпси полийте часниково-масляною сумішшю та щедро посипте пармезаном. Подавайте гарячими з соусом для вмочування.

Поради

  • Для легшої версії можна запекти стріпси у духовці за 200°C протягом 20–25 хв, злегка змастіть олією.

  • Панірувальні сухарі роблять страву неймовірно хрусткою, але їх можна замінити на звичайні домашні сухарі.

  • Якщо любите пікантні страви — додайте до панірування дрібку кайєнського перцю.

Такі курячі стріпси — це не просто закуска, а повноцінний хіт на святковому столі. Вони чудово поєднуються з овочами, салатами та навіть картоплею фрі. А ще це універсальний варіант для дітей, адже вони хрусткі, ароматні, але не надто гострі.

