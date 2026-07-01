Хрусткі огірки за 5 хвилин: рецепт, який стане фаворитом цього літа

Хрусткі огірки за 5 хвилин / © Credits

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Є рецепти, які не потребують довгих пояснень. Вони підкорюють своєю простотою та смаком. Саме такими є хрусткі огірочки з часником і кропом, про рецепт яких розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Секрет цієї закуски — у свіжих сезонних овочах, ароматному кропі, часнику та легкому маринаді на основі олії та яблучного оцту. Завдяки цьому огірки залишаються соковитими, хрусткими та набувають насиченого смаку буквально за лічені хвилини.

Інгредієнти огірки 500 г кріп 1 пучок часник 3–4 зубчики олія 3 ст. л яблучний оцет 2 ст. л сіль ½ ч. л або до свого смаку

Приготування

Спочатку розріжте огірки на чотири чи шість частин і складіть їх у банку. Окремо приготуйте ароматну заливку: змішайте яблучний оцет, олію, дрібно нарізаний кріп, пропущений через прес часник і сіль. Добре перемішайте всі інгредієнти, щоб сіль рівномірно розчинилася. Залийте огірочки підготовленою сумішшю, щільно закрийте банку та добре струсіть її з боку в бік, щоб маринад рівномірно вкрив кожен шматочок. Після цього поставте банку у миску, адже під час маринування може виділятися трохи рідини.

Саме такі рецепти найкраще передають смак літа: мінімум інгредієнтів, кілька хвилин на приготування та максимум задоволення.

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