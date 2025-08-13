ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Хрусткі палички із цукіні з сиром у духовці: рецепт прекрасної закуски

Ніжні та соковиті палички з цукіні, запечені з сиром — чудовий варіант швидкої та простої закуски до святкового столу.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
98 ккал
Хрусткі палички із цукіні з сиром у духовці

Хрусткі палички із цукіні з сиром у духовці / © Credits

Виходять м'якими всередині, з хрусткою скоринкою зовні. Подайте зі сметанним або майонезним соусом.

Інгредієнти

цукіні
800 г
сир "Пармезан"
80 г
яйця курячі
2 шт.
борошно пшеничне
2 ст. л.
панірувальні сухарі
4 ст. л.
куркума
0,5 ч. л.
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Цукіні помийте, наріжте на брусочки, посоліть, перемішайте і залиште на 15 хвилин.

  2. Сир натріть на дрібну тертку.

  3. У мисці з'єднайте панірувальні сухарі, куркуму, паприку, перець чорний мелений, додайте сир і добре перемішайте.

  4. Яйця збийте віничком.

  5. Із цукіні злийте рідину, обсушіть паперовим рушником і обваляйте в борошні. Кожну паличку цукіні занурте в яйце, потім у панірувальних сухарях і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 25 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Цукіні можна замінити кабачками.

  • Сир використовуйте будь-який.

