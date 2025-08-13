- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 1 хв
Хрусткі палички із цукіні з сиром у духовці: рецепт прекрасної закуски
Ніжні та соковиті палички з цукіні, запечені з сиром — чудовий варіант швидкої та простої закуски до святкового столу.
Виходять м'якими всередині, з хрусткою скоринкою зовні. Подайте зі сметанним або майонезним соусом.
Інгредієнти
- цукіні
- 800 г
- сир "Пармезан"
- 80 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- панірувальні сухарі
- 4 ст. л.
- куркума
- 0,5 ч. л.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Цукіні помийте, наріжте на брусочки, посоліть, перемішайте і залиште на 15 хвилин.
Сир натріть на дрібну тертку.
У мисці з'єднайте панірувальні сухарі, куркуму, паприку, перець чорний мелений, додайте сир і добре перемішайте.
Яйця збийте віничком.
Із цукіні злийте рідину, обсушіть паперовим рушником і обваляйте в борошні. Кожну паличку цукіні занурте в яйце, потім у панірувальних сухарях і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 25 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
Цукіні можна замінити кабачками.
Сир використовуйте будь-який.