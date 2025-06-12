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Хрусткі такіто з солодкою картоплею та чорною квасолею: оригінальний рецепт
Якщо ви шукаєте нові ідеї для вегетаріанського чи просто корисного меню — ці хрусткі такіто з солодкою картоплею та чорною квасолею точно здивують вас і ваші смакові рецептори.
Поєднання насичених спецій, хрусткої текстури та свіжих соусів створює ідеальну гармонію смаку та користі. До того ж ця страва містить понад 20 різних рослинних компонентів, що забезпечує майже половину добової норми клітковини в одній порції, про це розповіли на сторінці planthooduk.
Інгредієнти
Для начинки
Середній батат (солодка картопля) 2 шт.
Чорна квасоля 400 г
Оливкова олія
Копчена паприка
Мелений кмин
Часникова приправа
Сіль
Перець
Для такіто
Кукурудзяні тортильї 12 шт.
Олія
Для крему
Кеш’ю 1 склянка
Лимонний сік 2 ст. л
Яблучний оцет 2 ст. л
Часник 1-2 зубчики
Вода ¼ склянки
Харчові дріжджі 2 ст. л
Сіль
Для сальси фреска
Помідори чері 200 г
Червона цибуля ½ шт.
Маленький перець чилі 1 шт.
Сік лайма 1 шт.
Свіжа кінза чи петрушка
Сіль
Перець
Для подачі
Подрібнений салат ромен або айсберг
Лайм
Приготування
Крок 1: приготування начинки
Викладіть батат на розігріту пательню, збризніть оливковою олією та приправте паприкою, кмином, часниковою приправою, сіллю та перцем.
Смажте до м’якості та золотистої скоринки.
Перекладіть батат у велику миску, розімніть виделкою, додайте чорну квасолю та обережно перемішайте.
Крок 2: формування такіто
Підігрійте кукурудзяні тортильї (у мікрохвильовій печі чи на сухій сковороді), щоб вони стали еластичними.
На край кожної тортильї викладайте 2-3 ст. л начинки та щільно скручуйте в трубочку.
Викладіть такіто швом донизу на розігріту пательню.
Смажте, поки такіто не стануть хрусткими.
Крок 3: приготування крему
Злийте кеш’ю, перекладіть у блендер.
Додайте лимонний сік, оцет, часник, воду, харчові дріжджі та сіль.
Збивайте до однорідної кремової консистенції.
Крок 4: сальса фреска
Змішайте помідори, цибулю, чилі, сік лайма, зелень, сіль та перець у невеликій мисці.
Залиште на 10–15 хв настоятися для насиченішого смаку.
Крок 5: подача
Подавайте гарячі такіто з порцією подрібненого салату, ложкою крему, сальсою фреска та скибочками лайма. Якщо маєте бажання можна доповнити гуакамоле чи грецьким йогуртом для насиченішого смаку.
Цей рецепт — чудова альтернатива звичній вечері, легкий спосіб додати у раціон більше рослинних продуктів і, що важливо, без втрати смаку. Хрусткі, соковиті, яскраві такіто точно сподобаються всій родині.