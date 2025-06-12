ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Хрусткі такіто з солодкою картоплею та чорною квасолею: оригінальний рецепт

Якщо ви шукаєте нові ідеї для вегетаріанського чи просто корисного меню — ці хрусткі такіто з солодкою картоплею та чорною квасолею точно здивують вас і ваші смакові рецептори.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Хрусткі такіто з солодкою картоплею та чорною квасолею: оригінальний рецепт

Хрусткі такіто з солодкою картоплею та чорною квасолею: оригінальний рецепт / © Credits

Поєднання насичених спецій, хрусткої текстури та свіжих соусів створює ідеальну гармонію смаку та користі. До того ж ця страва містить понад 20 різних рослинних компонентів, що забезпечує майже половину добової норми клітковини в одній порції, про це розповіли на сторінці planthooduk.

Інгредієнти

Для начинки

  • Середній батат (солодка картопля) 2 шт.

  • Чорна квасоля 400 г

  • Оливкова олія

  • Копчена паприка

  • Мелений кмин

  • Часникова приправа

  • Сіль

  • Перець

Для такіто

  • Кукурудзяні тортильї 12 шт.

  • Олія

Для крему

  • Кеш’ю 1 склянка

  • Лимонний сік 2 ст. л

  • Яблучний оцет 2 ст. л

  • Часник 1-2 зубчики

  • Вода ¼ склянки

  • Харчові дріжджі 2 ст. л

  • Сіль

Для сальси фреска

  • Помідори чері 200 г

  • Червона цибуля ½ шт.

  • Маленький перець чилі 1 шт.

  • Сік лайма 1 шт.

  • Свіжа кінза чи петрушка

  • Сіль

  • Перець

Для подачі

  • Подрібнений салат ромен або айсберг

  • Лайм

Приготування

Крок 1: приготування начинки

  1. Викладіть батат на розігріту пательню, збризніть оливковою олією та приправте паприкою, кмином, часниковою приправою, сіллю та перцем.

  2. Смажте до м’якості та золотистої скоринки.

  3. Перекладіть батат у велику миску, розімніть виделкою, додайте чорну квасолю та обережно перемішайте.

Крок 2: формування такіто

  1. Підігрійте кукурудзяні тортильї (у мікрохвильовій печі чи на сухій сковороді), щоб вони стали еластичними.

  2. На край кожної тортильї викладайте 2-3 ст. л начинки та щільно скручуйте в трубочку.

  3. Викладіть такіто швом донизу на розігріту пательню.

  4. Смажте, поки такіто не стануть хрусткими.

Крок 3: приготування крему

  1. Злийте кеш’ю, перекладіть у блендер.

  2. Додайте лимонний сік, оцет, часник, воду, харчові дріжджі та сіль.

  3. Збивайте до однорідної кремової консистенції.

Крок 4: сальса фреска

  1. Змішайте помідори, цибулю, чилі, сік лайма, зелень, сіль та перець у невеликій мисці.

  2. Залиште на 10–15 хв настоятися для насиченішого смаку.

Крок 5: подача

Подавайте гарячі такіто з порцією подрібненого салату, ложкою крему, сальсою фреска та скибочками лайма. Якщо маєте бажання можна доповнити гуакамоле чи грецьким йогуртом для насиченішого смаку.

Цей рецепт — чудова альтернатива звичній вечері, легкий спосіб додати у раціон більше рослинних продуктів і, що важливо, без втрати смаку. Хрусткі, соковиті, яскраві такіто точно сподобаються всій родині.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie