Хрусткі такіто з солодкою картоплею та чорною квасолею: оригінальний рецепт / © Credits

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Поєднання насичених спецій, хрусткої текстури та свіжих соусів створює ідеальну гармонію смаку та користі. До того ж ця страва містить понад 20 різних рослинних компонентів, що забезпечує майже половину добової норми клітковини в одній порції, про це розповіли на сторінці planthooduk.

Інгредієнти

Для начинки

Середній батат (солодка картопля) 2 шт.

Чорна квасоля 400 г

Оливкова олія

Копчена паприка

Мелений кмин

Часникова приправа

Сіль

Перець

Для такіто

Кукурудзяні тортильї 12 шт.

Олія

Для крему

Кеш’ю 1 склянка

Лимонний сік 2 ст. л

Яблучний оцет 2 ст. л

Часник 1-2 зубчики

Вода ¼ склянки

Харчові дріжджі 2 ст. л

Сіль

Для сальси фреска

Помідори чері 200 г

Червона цибуля ½ шт.

Маленький перець чилі 1 шт.

Сік лайма 1 шт.

Свіжа кінза чи петрушка

Сіль

Перець

Для подачі

Подрібнений салат ромен або айсберг

Лайм

Приготування

Крок 1: приготування начинки

Викладіть батат на розігріту пательню, збризніть оливковою олією та приправте паприкою, кмином, часниковою приправою, сіллю та перцем. Смажте до м’якості та золотистої скоринки. Перекладіть батат у велику миску, розімніть виделкою, додайте чорну квасолю та обережно перемішайте.

Крок 2: формування такіто

Підігрійте кукурудзяні тортильї (у мікрохвильовій печі чи на сухій сковороді), щоб вони стали еластичними. На край кожної тортильї викладайте 2-3 ст. л начинки та щільно скручуйте в трубочку. Викладіть такіто швом донизу на розігріту пательню. Смажте, поки такіто не стануть хрусткими.

Крок 3: приготування крему

Злийте кеш’ю, перекладіть у блендер. Додайте лимонний сік, оцет, часник, воду, харчові дріжджі та сіль. Збивайте до однорідної кремової консистенції.

Крок 4: сальса фреска

Змішайте помідори, цибулю, чилі, сік лайма, зелень, сіль та перець у невеликій мисці. Залиште на 10–15 хв настоятися для насиченішого смаку.

Крок 5: подача

Подавайте гарячі такіто з порцією подрібненого салату, ложкою крему, сальсою фреска та скибочками лайма. Якщо маєте бажання можна доповнити гуакамоле чи грецьким йогуртом для насиченішого смаку.

Цей рецепт — чудова альтернатива звичній вечері, легкий спосіб додати у раціон більше рослинних продуктів і, що важливо, без втрати смаку. Хрусткі, соковиті, яскраві такіто точно сподобаються всій родині.

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