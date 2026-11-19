Хрусткі тако з куркою та розплавленим сиром instagram.com_iramsfoodstory/ / © Instagram

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Уявіть тонкі хрусткі тортильї, соковиту курку зі спеціями, солодку кукурудзу, перець, вершковий сир і щедру порцію розплавленого чедеру та моцарели. Звучить апетитно, і саме такими виходять хрусткі тако з куркою, які легко можуть стати новим фаворитом домашнього меню, та про рецепт приготування яких розповіла фудблогерка Iram Mansoor.

Хрусткі тако з куркою та розплавленим сиром instagram.com_iramsfoodstory_1 / © Instagram

Інгредієнти

Для курячої начинки

куряче філе без кісток — 450 г

сіль

копчена паприка — 1 ст. л

часникова приправа — 1 ч. л

чорний перець — ½ ч. л

свіжий часник — 1–2 зубчики

нарізаний болгарський перець — 1 склянка

варена кукурудза — ½ склянки

цибуля — 1 шт.

перець халапеньйо (за бажанням) — 1 шт.

лимонний сік — 1 ст. л

вершковий сир — 4 ст. л

вода — ¼ склянки

олія — 1 ст. л

Для соусу

майонез — ½ склянки

сметана — ½ склянки

копчена паприка — 1 ст. л

часникова приправа — 1 ч. л

сіль

чорний перець

сік лайма — 1 ст. л

гострий соус — 1 ч. л

подрібнена свіжа кінза — 1–2 ст. л

Для збирання тако

маленькі пшеничні тортильї — 10 шт.

тертий сир (моцарела та чедер) — 1 склянка

олія — 2 ст. л

Хрусткі тако з куркою та розплавленим сиром instagram.com_iramsfoodstory/ / © Instagram

Приготування

Наріжте куряче філе невеликими шматочками. Додайте сіль, копчену паприку, часниковий порошок, чорний перець, приправу та олію. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно покрили м’ясо. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Викладіть курку та обсмажуйте 3–4 хв, періодично помішуйте. Додайте подрібнений часник і готуйте ще 1–2 хв. Після цього додайте нарізані цибулю, болгарський перець, кукурудзу та халапеньйо. Перемішайте та готуйте ще 3–4 хв, поки овочі трохи пом’якшають, а курка повністю приготується. Зменште вогонь і додайте вершковий сир, лимонний сік та воду. Перемішуйте, доки сир не розтане та не утворить ніжний соус, який огортатиме курку та овочі. Якщо начинка здається надто рідкою, залиште її на вогні ще на 1–2 хв. За потреби додайте солі. В окремій мисці змішайте майонез, сметану, копчену паприку, часниковий порошок, сіль, перець, сік лайма та гострий соус. Наприкінці додайте подрібнену кінзу. Перемішайте до однорідності. Розігрійте духовку до 200°C. Змастіть олією один бік кожної тортильї, переверніть і викладіть курячу начинку на сухий бік. Посипте тертим сиром, а потім складіть тортильї навпіл або злегка притисніть і формуйте тако. Викладіть тако на деко та відправте у духовку на 10–15 хв. Орієнтуйтеся на золотистий колір тортильї та розплавлений сир усередині.

Хрусткі зовні, соковиті всередині та з приємною пікантною ноткою — ці запечені тако мають усі шанси стати вашою улюбленою альтернативою звичним бутербродам чи домашній піці.

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