Хрусткі цибулеві кільця: рецепт ідеальної домашньої закуски

Хрусткі цибулеві кільця tiktok.com/@iramsfoodstory

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Іноді найкращі страви — найпростіші. Хрусткі цибулеві кільця давно стали класикою американського стрітфуду, але приготувати їх на власній кухні зовсім не складно, про це розповіли на сторінці iramsfoodstory. Головний секрет — подвійне панірування, яке створює ту саму апетитну золотисту скоринку, що так приємно хрумтить із кожним шматочком. А доповнює страву насичений вершково-пряний соус, який ідеально підкреслює смак.

Інгредієнти

Для цибулевих кілець

середня цибуля — 3 шт.

олія

Для рідкого кляру

пшеничне борошно — 1 склянка

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л

розпушувач — 1 ч. л

сіль

часникова приправа — 1 ст. л

копчена паприка — 1 ст. л

мелений чорний перець — 1 ч. л

холодна вода — приблизно 2/3 склянки (за потреби можна додати трохи більше чи менше, щоб отримати густий кляр)

Для сухого панірування

пшеничне борошно — 1 склянка

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л

сушена петрушка — 1 ст. л

сіль

часниковий порошок — 1 ч. л

мелений чорний перець — 1 ч. л

панірувальні сухарі — 1,5 склянки

Для соусу

майонез — ½ склянки

кетчуп — 2 ст. л

вустерський соус — 1 ст. л

часникова приправа — 1 ст. л

сіль

чорний перець

Хрусткі цибулеві кільця tiktok.com/@iramsfoodstory

Приготування

Очистьте цибулю та наріжте її кільцями завтовшки приблизно 2,5 см. Розділіть кільця між собою, зніміть тонкі внутрішні мембрани та ретельно обсушіть паперовим рушником, якщо на них залишилася волога. У глибокій мисці змішайте борошно, кукурудзяний крохмаль, розпушувач, сіль, чорний перець, часникову приправу та копчену паприку. Поступово вливайте холодну воду, постійно перемішуйте, доки не отримаєте густий однорідний кляр. Окремо приготуйте сухе панірування: з’єднайте борошно, кукурудзяний крохмаль, сіль, чорний перець, часникову приправу, сушену петрушку та сухарі. Добре перемішайте всі інгредієнти. Кожне цибулеве кільце спочатку занурте у рідкий кляр, щоб воно було повністю покрите, а потім ретельно обваляйте в сухому паніруванні. Для соусу змішайте майонез, кетчуп, вустерський соус, часниковий порошок, сіль і перець до однорідної консистенції. Розігрійте олію до температури 175°C. Обсмажуйте цибулеві кільця невеликими порціями, по 3–4 штуки, приблизно 2–3 хв, доки вони не стануть золотистими та хрусткими. Викладіть готові кільця на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію, та подавайте гарячими разом із ароматним соусом.

Хрусткі цибулеві кільця — це мінімум зусиль, що дарує максимум задоволення. Завдяки подвійному паніруванню вони виходять неймовірно хрусткими зовні та ніжними всередині, а домашній соус додає страві завершального акценту.

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