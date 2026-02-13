Відбивні з сердець instagram.com/valerikiry / © Instagram

Субпродукти давно перестали бути «другорядними» інгредієнтами. У сучасній гастрокультурі, від домашньої кухні до ресторанних меню, вони переживають справжній ренесанс. Курячі сердечка цінують за насичений смак, поживність і універсальність.

На сторінці valerikiry розповіли про рецепт, який доводить, щоб приготувати щось справді смачне, не потрібні складні техніки чи довгі списки продуктів.

Головний секрет цього рецепта — відбивання та крохмаль, які перетворюють сердечка на хрустку, соковиту закуску, яка буквально «розлітається» за лічені хвилини.

Інгредієнти курячі сердечка 700 г яйце 1–2 шт. крохмаль 5–7 ст. л олія сіль перець

Приготування

Очистьте сердечка від зайвих плівок. Зробіть поздовжній надріз навпіл, але не дорізайте до кінця, щоб вони розкривалися, але тримали форму. Накрийте сердечка харчовою плівкою та акуратно відбийте з обох боків. Це робить їх м’якшими та допомагає рівномірно прожаритися. Спершу щедро обваляйте кожне сердечко у крохмалі, а потім занурте у збите яйце з обох боків. Саме така послідовність забезпечує золотисту, хрустку скоринку. Розігрійте олію на середньому вогні та обсмажуйте сердечка до рум’яної скоринки. Наприкінці накрийте сковороду кришкою та потримайте ще кілька хвилин для соковитості всередині.

Подача

гаряча закуска до соусу (часникового, йогуртового чи гірчичного);

доповнення до свіжого салату;

просто з хрустким хлібом і лимонною скибочкою.

Цей спосіб приготування курячих сердечок — приклад того, як прості інгредієнти та правильна техніка створюють справжній «вау» ефект. Хрусткі, ароматні та напрочуд ніжні, вони легко стають стравою, до якої повертаються знову і знову.