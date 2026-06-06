Хрусткий лаваш із куркою та овочами: рецепт смачної закуски

Хрусткий лаваш із куркою та овочами instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

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Страви з лаваша завоювали популярність завдяки своїй універсальності. Вони дозволяють експериментувати з начинками, швидко готуються та завжди мають апетитний вигляд. Особливо вдало лаваш поєднується з м’ясом, сиром та овочами, які під час обсмажування розкривають свій смак і створюють ідеальний баланс текстур.

Саме таку комбінацію пропонує фудблогерка Ольга Рябенко. За її словами, головний секрет рецепта — гармонійне поєднання соковитої начинки та хрусткої скоринки.

Інгредієнти куряче філе 350–400 г кріп 1 жменя петрушка 1 жменя солодкий перець (червоний та жовтий) 2 шт. гриби 120 г твердий сир 200 г майонез 2 ст. л сметана 2 ст. л сіль перець сушений часник 1 ч. л лаваш 2–3 листки олія

Хрусткий лаваш із куркою та овочами instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготування

Солодкий перець нарізають тонкими смужками, гриби — довільними шматочками. Овочі обсмажують на невеликій кількості олії до м’якості, наприкінці трохи солять і залишають охолоджуватися. Окремо відварюють куряче філе. Готове м’ясо не нарізають і розбирають руками на волокна, так начинка виходить соковитіша та ніжніша. У великій мисці змішують курку, обсмажені гриби та перець, дрібно посічену зелень, натертий твердий сир, майонез, сметану, сіль, перець і сушений часник. Далі начинку викладають на шматки тонкого лаваша та щільно загортають рулетиками. Фінальний етап — обсмажування на сковороді. Рулетики готують на олії до появи золотистої хрусткої скоринки, періодично перевертають, щоб вони рівномірно підрум’янилися з усіх боків.

Найкраще смакують такі рулетики одразу після приготування, коли скоринка залишається максимально хрусткою, а сир теплим і тягучим. Втім, страва добре переносить повторне розігрівання. Якщо рулетики залишилися на наступний день, їх можна швидко підігріти на сковороді та повернути їм апетитну текстуру.

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Лаваш із куркою, овочами та сиром — чудовий приклад того, як із простих продуктів можна приготувати ресторанно смачну страву без складних кулінарних технік.

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