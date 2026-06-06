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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
2 хв

Хрусткий лаваш із куркою та овочами: рецепт смачної закуски

Ніжна курка, соковиті овочі, ароматна зелень і тягучий сир у хрусткій золотистій оболонці — такий лаваш стане чудовим варіантом для швидкої вечері, перекусу чи навіть частування для гостей.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Коментарі
Хрусткий лаваш із куркою та овочами instagram.com/olga_riabenko_

Хрусткий лаваш із куркою та овочами instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Страви з лаваша завоювали популярність завдяки своїй універсальності. Вони дозволяють експериментувати з начинками, швидко готуються та завжди мають апетитний вигляд. Особливо вдало лаваш поєднується з м’ясом, сиром та овочами, які під час обсмажування розкривають свій смак і створюють ідеальний баланс текстур.

Саме таку комбінацію пропонує фудблогерка Ольга Рябенко. За її словами, головний секрет рецепта — гармонійне поєднання соковитої начинки та хрусткої скоринки.

Інгредієнти

куряче філе
350–400 г
кріп
1 жменя
петрушка
1 жменя
солодкий перець (червоний та жовтий)
2 шт.
гриби
120 г
твердий сир
200 г
майонез
2 ст. л
сметана
2 ст. л
сіль
перець
сушений часник
1 ч. л
лаваш
2–3 листки
олія
Хрусткий лаваш із куркою та овочами instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Хрусткий лаваш із куркою та овочами instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготування

  1. Солодкий перець нарізають тонкими смужками, гриби — довільними шматочками.

  2. Овочі обсмажують на невеликій кількості олії до м’якості, наприкінці трохи солять і залишають охолоджуватися.

  3. Окремо відварюють куряче філе.

  4. Готове м’ясо не нарізають і розбирають руками на волокна, так начинка виходить соковитіша та ніжніша.

  5. У великій мисці змішують курку, обсмажені гриби та перець, дрібно посічену зелень, натертий твердий сир, майонез, сметану, сіль, перець і сушений часник.

  6. Далі начинку викладають на шматки тонкого лаваша та щільно загортають рулетиками.

  7. Фінальний етап — обсмажування на сковороді. Рулетики готують на олії до появи золотистої хрусткої скоринки, періодично перевертають, щоб вони рівномірно підрум’янилися з усіх боків.

Найкраще смакують такі рулетики одразу після приготування, коли скоринка залишається максимально хрусткою, а сир теплим і тягучим. Втім, страва добре переносить повторне розігрівання. Якщо рулетики залишилися на наступний день, їх можна швидко підігріти на сковороді та повернути їм апетитну текстуру.

Лаваш із куркою, овочами та сиром — чудовий приклад того, як із простих продуктів можна приготувати ресторанно смачну страву без складних кулінарних технік.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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