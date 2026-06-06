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Хрусткий лаваш із куркою та овочами: рецепт смачної закуски
Ніжна курка, соковиті овочі, ароматна зелень і тягучий сир у хрусткій золотистій оболонці — такий лаваш стане чудовим варіантом для швидкої вечері, перекусу чи навіть частування для гостей.
Страви з лаваша завоювали популярність завдяки своїй універсальності. Вони дозволяють експериментувати з начинками, швидко готуються та завжди мають апетитний вигляд. Особливо вдало лаваш поєднується з м’ясом, сиром та овочами, які під час обсмажування розкривають свій смак і створюють ідеальний баланс текстур.
Саме таку комбінацію пропонує фудблогерка Ольга Рябенко. За її словами, головний секрет рецепта — гармонійне поєднання соковитої начинки та хрусткої скоринки.
Інгредієнти
- куряче філе
- 350–400 г
- кріп
- 1 жменя
- петрушка
- 1 жменя
- солодкий перець (червоний та жовтий)
- 2 шт.
- гриби
- 120 г
- твердий сир
- 200 г
- майонез
- 2 ст. л
- сметана
- 2 ст. л
- сіль
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- перець
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- сушений часник
- 1 ч. л
- лаваш
- 2–3 листки
- олія
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Приготування
Солодкий перець нарізають тонкими смужками, гриби — довільними шматочками.
Овочі обсмажують на невеликій кількості олії до м’якості, наприкінці трохи солять і залишають охолоджуватися.
Окремо відварюють куряче філе.
Готове м’ясо не нарізають і розбирають руками на волокна, так начинка виходить соковитіша та ніжніша.
У великій мисці змішують курку, обсмажені гриби та перець, дрібно посічену зелень, натертий твердий сир, майонез, сметану, сіль, перець і сушений часник.
Далі начинку викладають на шматки тонкого лаваша та щільно загортають рулетиками.
Фінальний етап — обсмажування на сковороді. Рулетики готують на олії до появи золотистої хрусткої скоринки, періодично перевертають, щоб вони рівномірно підрум’янилися з усіх боків.
Найкраще смакують такі рулетики одразу після приготування, коли скоринка залишається максимально хрусткою, а сир теплим і тягучим. Втім, страва добре переносить повторне розігрівання. Якщо рулетики залишилися на наступний день, їх можна швидко підігріти на сковороді та повернути їм апетитну текстуру.
Лаваш із куркою, овочами та сиром — чудовий приклад того, як із простих продуктів можна приготувати ресторанно смачну страву без складних кулінарних технік.