Хрусткий рулет із баклажана: рецепт смачної закуски

рулет із баклажана instagram.comolga_riabenko_ / © Instagram

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Іноді достатньо одного незвичного кулінарного хитрика, щоб звичний продукт заграв абсолютно новими смаками. Саме так сталося з баклажаном у рецепті від Ольги Рябенко.

Замість традиційного обсмажування чи запікання шматочками, овоч перетворюється на основу для хрусткого рулету. Запечений разом із сиром, він набуває апетитної текстури, а свіжа начинка додає соковитості та легкості.

рулет із баклажана instagram.comolga_riabenko_ / © Instagram

Інгредієнти баклажан 2 шт. натертий твердий сир 250 г соус песто 2–3 ст. л моцарела 60 г помідор 1 шт. рукола бальзамічний соус 1 ст. л

рулет із баклажана instagram.comolga_riabenko_ / © Instagram

Приготування

Спочатку розігрійте духовку до 200°C. Баклажани наріжте тонкими скибочками. Деко застеліть пергаментом і викладіть овочі трохи одне на один, формуйте прямокутник. Саме така форма дозволить згодом легко згорнути рулет. Поверх баклажанів рівномірно розподіліть натертий твердий сир. Запікайте приблизно 30 хв, поки сир не стане золотавим, а краї приємно хрусткими. Після випікання дайте основі трохи охолонути, а потім акуратно переверніть її. Змастіть поверхню соусом песто. Далі викладіть начинку: нарізану моцарелу, шматочки помідора та руколу. Для завершального акценту додайте трохи бальзамічного соусу. Після цього обережно скрутіть усе у рулет, злегка притисніть начинку. Наріжте порційними шматочками та подавайте до столу.

Поради

Базовий рецепт легко адаптувати під власний смак. Ольга Рябенко радить додати до начинки слабосолоний лосось, курку-гриль, прошуто чи запечене м’ясо. Так рулет стане ще ситнішим і набуде нових смакових відтінків.

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У будь-якому з цих варіантів страва залишається соковитою, а хрустка сирна основа чудово поєднується як із овочами, так і з м’ясними чи рибними інгредієнтами.

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