Хумус із квасолі: домашній рецепт корисної страви

Хумус із квасолі / © Associated Press

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Ми пропонуємо приготувати не менш смачний та ще доступніший хумус із білої квасолі. Про цей рецепт розповіла популярна фудблогерка Tanya Shlikhtenko і він уже встиг завоювати серця тисяч поціновувачів здорової кухні.

Хумус із квасолі — це не тільки смачно, а й неймовірно корисно. Він багатий на рослинний білок, клітковину, кальцій, магній та залізо. До того ж він довго зберігається у холодильнику та ідеально смакує з овочами, хлібом, лавашем або як намащення на бутерброди.

Біла квасоля — чудовий замінник нуту. Вона має ніжний смак і кремову текстуру, яка просто ідеально підходить для приготування хумусу. Крім того, вона дешевша та доступна, швидше готується, легше засвоюється та містить менше жиру, ніж нут.

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Інгредієнти Біла відварена квасоля 700 г Кунжут (неочищений чи світлий) 70 г Олія (рафінована чи оливкова) 40 мл Солодка паприка Кумин Часник 2 зубчики Цукор Чорний мелений перець Лимон ½ шт. Сіль Вода чи відвар з квасолі

Приготування

Якщо ви використовуєте сиру квасолю, замочіть її на ніч у великій кількості холодної води. Вранці промийте, відваріть до м’якості (приблизно 1–1,5 години). Квасоля має бути дуже м’якою, щоб хумус вийшов ніжним. Якщо бракує часу, можна використати консервовану білу квасолю без рідини. На сухій сковорідці підсмажте 50 г кунжуту разом із дрібкою кмину до золотистого кольору та характерного аромату. Це займе 3–5 хв. Не пересмажте, адже кунжут швидко горить. Можна додати готову тахіні-пасту чи зробити свою, просто змеліть обсмажений кунжут у кавомолці чи блендері до стану пасти. Додайте трохи олії, щоб зробити масу більш рідкою. Це буде основа для хумусу. У чашу блендера додайте квасолю, олію, сік половини лимона обсмажений кунжут, подрібнений часник, паприку, сіль, перецьі цукор. За потреби доливайте воду чи відвар квасолі до бажаної консистенції. Хумус має бути кремовим, м’яким, але не рідким. Збивайте у блендері 2–3 хв, поки хумус не стане однорідним. Скуштуйте та за потреби додайте сіль, лимон або спеції на ваш смак. Перед подачею викладіть хумус у глибоку тарілку чи креманку, зробіть ложкою невелике заглиблення у центрі. Збризніть олією, посипте зеленню (петрушка чи кінза), додайте кілька зернят вареної квасолі чи насіння кунжуту.

Поради

Замість лимонного соку можна використати яблучний оцет.

Для вираженішого смаку додайте копчену паприку чи трохи чилі.

Хумус чудово зберігається у холодильнику до 5 днів у закритому контейнері.

Смакує з овочами, лавашем, крекерами чи як додаток до салатів.

Хумус із квасолі — ідеальна страва для тих, хто любить експериментувати зі здоровим харчуванням, цінує рослинні продукти та прагне урізноманітнити свій раціон. Простий у приготуванні, поживний, універсальний, він точно стане улюбленцем вашої родини.