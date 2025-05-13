Кімчі: рецепт традиційної корейської страви / © Credits

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Ферментована капуста з гострим соусом вже давно підкорила світ своїм смаком, користю для здоров’я та універсальністю. А найкраще то, що кімчі легко приготувати вдома та адаптувати гостроту під себе. На сторінці evgeniakarpa розповіли про перевірений рецепт, його варіації, користь і зберігання цієї смачної капусти.

Кімчі — це традиційна корейська страва з ферментованої (квашеної) капусти з овочами, приправлена часником, імбиром, перцем чилі, рибним або креветковим соусом. Смак — яскраво кисло-гострий, аромат — пікантний, а текстура — хрумка.

У Кореї кімчі подають до кожної трапези. Існують сотні варіацій: з редькою, огірками, зеленою цибулею та навіть з яблуками. Найвідоміший варіант — кімчі з пекінської капусти.

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Інгредієнти

Капуста

Пекінська капуста 4–5 головок

Сіль 2 ст. л

Цукор 2 ст. л

Овочі

Морква 100 г

Дайкон або редька 100 г

Зелена цибуля 100 г

Гострий соус

Часник (свіжий) 50 г

Імбир 50 г

Мелений сухий чилі 50 г

Анчоуси 20 г

Устричний соус 1 ч. л

Соєвий соус 50 г

Вода 50 г

Рисове борошно 2 ст. л

Приготування

Розріжте капусту навпіл або на чверті. Змішайте сіль і цукор, добре пересипте кожен лист капусти цією сумішшю. Складіть капусту у контейнер або миску, накрийте плівкою. Залиште за кімнатної температури на 24–48 годин (у спеку — доба, у прохолоді — до двох). Через 1–2 дні промийте капусту у холодній воді, добре відтисніть. З’єднайте натерті моркву, дайкон, зелень. У блендері подрібніть часник, імбир, чилі, анчоуси, соєвий та устричний соуси, воду та рисове борошно до однорідної пасти. Якщо хочете менш гостре — зменште кількість чилі. Додайте овочі до капусти. Залийте гострим соусом і ретельно перемішайте (зручно робити це в рукавичках). Залиште капусту у соусі на 24 години за кімнатної температури у герметичному контейнері чи банці. Через добу перемістіть кімчі к холодильник. Ідеальний смак відкривається через 10–14 днів ферментації.

Як їсти кімчі

Як гарнір до рису, м’яса чи яєць

У локшині

Просто як корисний перекус

Кімчі — це не лише смачно, а й корисно. Його легко приготувати вдома без зайвих витрат. Зробивши кімчі один раз, ви вже не уявите свою кухню без цієї гострої, хрумкої капусти. Експериментуйте зі смаками та насолоджуйтеся смаком Кореї у себе вдома.