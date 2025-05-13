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Кімчі: рецепт традиційної корейської страви
Кімчі — це не просто страва. Це символ корейської кухні, елемент культури та справжній суперфуд.
Ферментована капуста з гострим соусом вже давно підкорила світ своїм смаком, користю для здоров’я та універсальністю. А найкраще то, що кімчі легко приготувати вдома та адаптувати гостроту під себе. На сторінці evgeniakarpa розповіли про перевірений рецепт, його варіації, користь і зберігання цієї смачної капусти.
Кімчі — це традиційна корейська страва з ферментованої (квашеної) капусти з овочами, приправлена часником, імбиром, перцем чилі, рибним або креветковим соусом. Смак — яскраво кисло-гострий, аромат — пікантний, а текстура — хрумка.
У Кореї кімчі подають до кожної трапези. Існують сотні варіацій: з редькою, огірками, зеленою цибулею та навіть з яблуками. Найвідоміший варіант — кімчі з пекінської капусти.
Інгредієнти
Капуста
Пекінська капуста 4–5 головок
Сіль 2 ст. л
Цукор 2 ст. л
Овочі
Морква 100 г
Дайкон або редька 100 г
Зелена цибуля 100 г
Гострий соус
Часник (свіжий) 50 г
Імбир 50 г
Мелений сухий чилі 50 г
Анчоуси 20 г
Устричний соус 1 ч. л
Соєвий соус 50 г
Вода 50 г
Рисове борошно 2 ст. л
Приготування
Розріжте капусту навпіл або на чверті.
Змішайте сіль і цукор, добре пересипте кожен лист капусти цією сумішшю.
Складіть капусту у контейнер або миску, накрийте плівкою.
Залиште за кімнатної температури на 24–48 годин (у спеку — доба, у прохолоді — до двох).
Через 1–2 дні промийте капусту у холодній воді, добре відтисніть.
З’єднайте натерті моркву, дайкон, зелень.
У блендері подрібніть часник, імбир, чилі, анчоуси, соєвий та устричний соуси, воду та рисове борошно до однорідної пасти. Якщо хочете менш гостре — зменште кількість чилі.
Додайте овочі до капусти.
Залийте гострим соусом і ретельно перемішайте (зручно робити це в рукавичках).
Залиште капусту у соусі на 24 години за кімнатної температури у герметичному контейнері чи банці.
Через добу перемістіть кімчі к холодильник.
Ідеальний смак відкривається через 10–14 днів ферментації.
Як їсти кімчі
Як гарнір до рису, м’яса чи яєць
У локшині
Просто як корисний перекус
Кімчі — це не лише смачно, а й корисно. Його легко приготувати вдома без зайвих витрат. Зробивши кімчі один раз, ви вже не уявите свою кухню без цієї гострої, хрумкої капусти. Експериментуйте зі смаками та насолоджуйтеся смаком Кореї у себе вдома.