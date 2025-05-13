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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
2 хв

Кімчі: рецепт традиційної корейської страви

Кімчі — це не просто страва. Це символ корейської кухні, елемент культури та справжній суперфуд.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Кімчі: рецепт традиційної корейської страви

Кімчі: рецепт традиційної корейської страви / © Credits

Ферментована капуста з гострим соусом вже давно підкорила світ своїм смаком, користю для здоров’я та універсальністю. А найкраще то, що кімчі легко приготувати вдома та адаптувати гостроту під себе. На сторінці evgeniakarpa розповіли про перевірений рецепт, його варіації, користь і зберігання цієї смачної капусти.

Кімчі — це традиційна корейська страва з ферментованої (квашеної) капусти з овочами, приправлена часником, імбиром, перцем чилі, рибним або креветковим соусом. Смак — яскраво кисло-гострий, аромат — пікантний, а текстура — хрумка.

У Кореї кімчі подають до кожної трапези. Існують сотні варіацій: з редькою, огірками, зеленою цибулею та навіть з яблуками. Найвідоміший варіант — кімчі з пекінської капусти.

Інгредієнти

Капуста

  • Пекінська капуста 4–5 головок

  • Сіль 2 ст. л

  • Цукор 2 ст. л

Овочі

  • Морква 100 г

  • Дайкон або редька 100 г

  • Зелена цибуля 100 г

Гострий соус

  • Часник (свіжий) 50 г

  • Імбир 50 г

  • Мелений сухий чилі 50 г

  • Анчоуси 20 г

  • Устричний соус 1 ч. л

  • Соєвий соус 50 г

  • Вода 50 г

  • Рисове борошно 2 ст. л

Приготування

  1. Розріжте капусту навпіл або на чверті.

  2. Змішайте сіль і цукор, добре пересипте кожен лист капусти цією сумішшю.

  3. Складіть капусту у контейнер або миску, накрийте плівкою.

  4. Залиште за кімнатної температури на 24–48 годин (у спеку — доба, у прохолоді — до двох).

  5. Через 1–2 дні промийте капусту у холодній воді, добре відтисніть.

  6. З’єднайте натерті моркву, дайкон, зелень.

  7. У блендері подрібніть часник, імбир, чилі, анчоуси, соєвий та устричний соуси, воду та рисове борошно до однорідної пасти. Якщо хочете менш гостре — зменште кількість чилі.

  8. Додайте овочі до капусти.

  9. Залийте гострим соусом і ретельно перемішайте (зручно робити це в рукавичках).

  10. Залиште капусту у соусі на 24 години за кімнатної температури у герметичному контейнері чи банці.

  11. Через добу перемістіть кімчі к холодильник.

  12. Ідеальний смак відкривається через 10–14 днів ферментації.

Як їсти кімчі

  • Як гарнір до рису, м’яса чи яєць

  • У локшині

  • Просто як корисний перекус

Кімчі — це не лише смачно, а й корисно. Його легко приготувати вдома без зайвих витрат. Зробивши кімчі один раз, ви вже не уявите свою кухню без цієї гострої, хрумкої капусти. Експериментуйте зі смаками та насолоджуйтеся смаком Кореї у себе вдома.

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