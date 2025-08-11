Кімчі з огірка: рецепт ідеальної закуски до м’яса, шашлику та рису

Кімчі з огірка / © Credits

Кімчі — це не лише квашена капуста з Кореї. Насправді цей термін охоплює цілу палітру ферментованих і маринованих овочів, які просочені яскравими, пряними та пікантними смаками. Ми підготували для вас рецепт авторки сторінки sandra.urbangarden.

Інгредієнти

Огірки 4 шт.

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Зелена цибуля

Часник свіжий 2-3 зубчики

Кунжут (підсмажений) 1–2 ч. л

Для заправки

Мелений чилі та паприка (або корейський перець чилі) ¼ склянки

Соєвий соус ⅓ склянки

Цукор 1 ст. л

Кунжутна олія 2 ст. л

Рисовий оцет ¼ склянки

Приготування

Наріжте огірки на кружечки чи півкільця товщиною 0,5–1 см. Посоліть і залиште на 15 хв, так ви приберете зайву вологу. Потім промийте під холодною водою та злегка відтисніть руками чи через друшляк. Наріжте ріпчасту цибулю тонкими пір’їнами, зелену цибулю — скошеними шматочками. Часник подрібніть ножем або через прес. У великій мисці змішайте усі інгредієнти: перець, соєвий соус, оцет, цукор і кунжутну олію. Якщо не любите надто гостре, зменште кількість перцю чи змішайте його з солодкою паприкою. Додайте огірки та овочі до заправки. Акуратно перемішайте руками (краще в рукавичках). Посипте кунжутом зверху.

Подавання

Одразу після приготування як салат.

Можна залишити у холодильнику на 2–3 години настоятися.

Ідеально смакує з шашликом, курячими крильцями, рисом або локшиною, яєчнею чи омлетом, просто з хлібом як гостра закуска.

Зберігання

Зберігайте кімчі у герметичній банці чи контейнері до 5 днів у холодильнику. З часом смак стає глибшим і насиченішим.

Кімчі з огірка — це ідеальний приклад того, як з простих овочів можна зробити справжню гастрономічну насолоду. Легке, корисне, пряне — воно доповнить будь-яку страву та стане фаворитом на вашому літньому столі.

Смачного!