Кімчі з огірка: рецепт ідеальної закуски до м’яса, шашлику та рису

Якщо ви ще не куштували огіркове кімчі, саме час це зробити. Воно пікантне, готується швидко та прекрасно підходить до літніх страв.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Кімчі з огірка

Кімчі з огірка / © Credits

Кімчі — це не лише квашена капуста з Кореї. Насправді цей термін охоплює цілу палітру ферментованих і маринованих овочів, які просочені яскравими, пряними та пікантними смаками. Ми підготували для вас рецепт авторки сторінки sandra.urbangarden.

Інгредієнти

  • Огірки 4 шт.

  • Цибуля ріпчаста 1 шт.

  • Зелена цибуля

  • Часник свіжий 2-3 зубчики

  • Кунжут (підсмажений) 1–2 ч. л

Для заправки

  • Мелений чилі та паприка (або корейський перець чилі) ¼ склянки

  • Соєвий соус ⅓ склянки

  • Цукор 1 ст. л

  • Кунжутна олія 2 ст. л

  • Рисовий оцет ¼ склянки

Приготування

  1. Наріжте огірки на кружечки чи півкільця товщиною 0,5–1 см.

  2. Посоліть і залиште на 15 хв, так ви приберете зайву вологу.

  3. Потім промийте під холодною водою та злегка відтисніть руками чи через друшляк.

  4. Наріжте ріпчасту цибулю тонкими пір’їнами, зелену цибулю — скошеними шматочками.

  5. Часник подрібніть ножем або через прес.

  6. У великій мисці змішайте усі інгредієнти: перець, соєвий соус, оцет, цукор і кунжутну олію. Якщо не любите надто гостре, зменште кількість перцю чи змішайте його з солодкою паприкою.

  7. Додайте огірки та овочі до заправки.

  8. Акуратно перемішайте руками (краще в рукавичках).

  9. Посипте кунжутом зверху.

Подавання

  • Одразу після приготування як салат.

  • Можна залишити у холодильнику на 2–3 години настоятися.

  • Ідеально смакує з шашликом, курячими крильцями, рисом або локшиною, яєчнею чи омлетом, просто з хлібом як гостра закуска.

Зберігання

Зберігайте кімчі у герметичній банці чи контейнері до 5 днів у холодильнику. З часом смак стає глибшим і насиченішим.

Кімчі з огірка — це ідеальний приклад того, як з простих овочів можна зробити справжню гастрономічну насолоду. Легке, корисне, пряне — воно доповнить будь-яку страву та стане фаворитом на вашому літньому столі.

Смачного!

