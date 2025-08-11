- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 2 хв
Кімчі з огірка: рецепт ідеальної закуски до м’яса, шашлику та рису
Якщо ви ще не куштували огіркове кімчі, саме час це зробити. Воно пікантне, готується швидко та прекрасно підходить до літніх страв.
Кімчі — це не лише квашена капуста з Кореї. Насправді цей термін охоплює цілу палітру ферментованих і маринованих овочів, які просочені яскравими, пряними та пікантними смаками. Ми підготували для вас рецепт авторки сторінки sandra.urbangarden.
Інгредієнти
Огірки 4 шт.
Цибуля ріпчаста 1 шт.
Зелена цибуля
Часник свіжий 2-3 зубчики
Кунжут (підсмажений) 1–2 ч. л
Для заправки
Мелений чилі та паприка (або корейський перець чилі) ¼ склянки
Соєвий соус ⅓ склянки
Цукор 1 ст. л
Кунжутна олія 2 ст. л
Рисовий оцет ¼ склянки
Приготування
Наріжте огірки на кружечки чи півкільця товщиною 0,5–1 см.
Посоліть і залиште на 15 хв, так ви приберете зайву вологу.
Потім промийте під холодною водою та злегка відтисніть руками чи через друшляк.
Наріжте ріпчасту цибулю тонкими пір’їнами, зелену цибулю — скошеними шматочками.
Часник подрібніть ножем або через прес.
У великій мисці змішайте усі інгредієнти: перець, соєвий соус, оцет, цукор і кунжутну олію. Якщо не любите надто гостре, зменште кількість перцю чи змішайте його з солодкою паприкою.
Додайте огірки та овочі до заправки.
Акуратно перемішайте руками (краще в рукавичках).
Посипте кунжутом зверху.
Подавання
Одразу після приготування як салат.
Можна залишити у холодильнику на 2–3 години настоятися.
Ідеально смакує з шашликом, курячими крильцями, рисом або локшиною, яєчнею чи омлетом, просто з хлібом як гостра закуска.
Зберігання
Зберігайте кімчі у герметичній банці чи контейнері до 5 днів у холодильнику. З часом смак стає глибшим і насиченішим.
Кімчі з огірка — це ідеальний приклад того, як з простих овочів можна зробити справжню гастрономічну насолоду. Легке, корисне, пряне — воно доповнить будь-яку страву та стане фаворитом на вашому літньому столі.
Смачного!