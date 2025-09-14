Кіш із копченим філе: цікавий рецепт нашвидкуруч

Кіш із копченим філе / © Credits

Сьогодні ми пропонуємо оригінальний та водночас швидкий рецепт — кіш із копченим курячим філе, овочами та ніжною вершковою заливкою. Ця страва ідеально підходить для сімейної вечері, святкового столу чи навіть для швидкого перекусу наступного дня, адже кіш смакує і теплим, і холодним. А ще його легко приготувати навіть тим, хто не має багато часу на кулінарні експерименти, про це розповіли на сторінці anny cooking.

Інгредієнти

Для пирога

Листкове чи листково-дріжджове тісто 500 г

Копчене куряче філе 1 шт.

Болгарський перець 1 шт.

Цибуля ½ шт.

Часник 1 зубчик

Твердий сир 100 г

Помідори чері 10–12 шт.

Сир фета 50 г

Для заливки

Яйця 3 шт.

Вершки 150 г

Сіль

Сушений орегано

Приготування

Розморозьте тісто, розкачайте його та викладіть у форму для випікання діаметром 26 см. Зробіть кілька проколів виделкою, щоб уникнути здуття під час випікання та поставте основу у холодильник. На сковороді обсмажте цибулю до прозорості. Додайте подрібнений болгарський перець і часник, тушкуйте приблизно 10 хв, поки перець не стане м’яким. Копчене філе наріжте кубиками, твердий сир натріть на тертці. Викладіть овочі на основу з тіста. Додайте шматочки копченого філе та твердий сир. Приготуйте заливку: змішайте яйця, вершки, сіль і орегано, ретельно збийте. Залийте нею начинку, зверху викладіть половинки чері та шматочки фети. Готуйте кіш у розігрітій духовці за температурі 180°C протягом 50 хв, поки він не стане золотистим і апетитним.

Поради

Для пікантності можна додати у заливку друбку мускатного горіха.

Якщо хочете зробити страву легшою, замініть вершки на грецький йогурт.

Копчене куряче філе можна замінити індичкою чи навіть рибою гарячого копчення, результат буде не менш цікавим.

Кіш із копченим філе — це ідеальне поєднання ніжності, аромату та ситності. Він стане вашим улюбленим рецептом для вечерь «нашвидкуруч», коли хочеться чогось смачного, але без складних кулінарних процесів.