Кіш Лорен: рецепт ідеального пирога з беконом і сиром

Класичний кіш Лорен — один із найсмачніших пирогів у світі. Цей рецепт передбачає багато сиру та бекону, а отже, ще більше смаку й задоволення.

Приготувати кіш нескладно, але він незмінно користується популярністю як у будні дні, так і у свята. Тісто для цього пирога ви можете приготувати самостійно, а також можете скористатися готовим.

Складнки

тісто для пирога — 1 лист

бекон — 150-200 г

цибуля — 1 шт.

яйця — 4 шт.

густі вершки — 1 скл.

молоко — 1/2 скл.

морська сіль — 1/2 ч. л.

свіжомелений чорний перець — 1/4 ч. л.

мелений мускатний горіх — 1/8 ч. л.

каєнський перець — 1/8 ч. л.

тертий твердий сир (краще грюєр) — 1,5 скл.

Приготування

Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть лист тіста для пирога у форму з бортиками і залиште на 10 хвилин. Проколіть корж по всьому дну та боках вилкою. Поставте до духовки на 10 хвилин, потім дайте охолонути протягом 10 хвилин.

Зменшіть температуру духовки до 160 градусів.

Наріжте бекон на невеликі шматочки і підсмажте, часто помішуючи, поки він не підрум'яниться і не стане хрустким. Зніміть бекон зі сковороди та обсушіть на паперових рушниках.

Злийте зі сковороди весь жир від бекону, крім однієї столової ложки, і пасируйте в ньому цибулю близько 5 хвилин, доки вона не стане м'якою.

Збийте яйця, додайте вершки, молоко, сіль, перець, мускатний горіх і каєнський перець, і все це добре перемішайте.

Розкладіть цибулю, бекон та сир рівномірно по дну коржа. Відкрийте духовку і висуньте решітку настільки, щоб поставити на неї частково заповнену форму з тістом. Акуратно влийте яєчну суміш до коржа. Акуратно засуньте решітку.

Випікайте, доки начинка не застигне, приблизно 45-60 хвилин. Пиріг затвердіє в міру вистигання.

Дайте йому щонайменше 10 хвилин перед подаванням на стіл, а краще довше. Наступного дня кіш буде ще смачнішим.

Читайте також: