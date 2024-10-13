Кіш з сьомгою та шпинатом: цікавий рецепт французької страви

Кіш — смачна страва, яка прекрасно підійде для сніданку, обіду чи як закуска для святкового столу.

На сторінці katherine.nari показали, як приготувати смачний та ароматний кіш.

Інгредієнти Вершкове масло 100 г Борошно пшеничне 200 г Яйця 2 шт. Сіль Твердий сир 100 г Сьомга 400 г Вершки 33% 250 мл Шпинат 70 г

Приготування:

Холодне масло порізати на кубики та перетерти з борошном;

Додайте яйце, сіль та замісіть тісто;

Покладіть його в герметичний контейнер та залишити відпочити на 30 хв у холодильнику;

Тісто розкачайте та викладіть у форму. Зверху тіста застеліть фольгу та насипте щось (бобові підійдуть), щоб воно не піднялося;

Випікайте у розігрітій до 180°C духовці близько 15 хв;

Поки готується тісто, натріть сир на тертці. Можна залишити половину сиру, щоб посипати ним кіш, коли він буде вже готовий;

Зніміть шкірку з риби, витягніть кісточки та наріжте кубикам;

Якщо використовуєте свіжий шпинат, то наріжте його;

Зʼєднайте яйце, сир, вершки та шпинат;

Викладіть рибу на тісто та залийте рідкою сумішшю. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці близько 30 хв;

Посипте тертим сиром і поставте у духовку ще на 5 хв.

#кішзрибою #кішзрибокюташпинатом #сьомга #кіш #кішрецепт ♬ september slowed - mar @katherine.nari Кіш з сьомгою та шпинатом У мене в профілі є ще такий пиріг з лисичками, а інший з шинкою, тому обирайте начинку на свій смак ☺️ Я робила зі шпинатом, але можна взяти ще броколі. Рецепт⬇️ Інгредієнти для тіста: • вершкове масло - 100 г • борошно пшеничне - 200 г • яйця - 1 • дрібка солі для начинки: • твердий сир - 100 г • сьомга - 400 г • яйця - 1 • вершки жирні 33% - 250 мл • шпинат - 70 г • сіль на ваш смак Холодне масло порізати на кубики та перетерти з борошном, далі додати яйце, сіль та вимішати тісто. Загорнути або поставити в герметичний контейнер та залишити на 30 хв у холодильнику. Тісто розкачайте та викладіть у форму, застеліть поверх тіста фольгу і насипте щось (бобові підійдуть), щоб тісто не піднялось. Випікайте у розігрітій до 180°С духовці - 15хв. Поки готується тісто, натріть сир на тертці. Можна залишити половину сиру, щоб посипати ним кіш під кінець. Зніміть шкіру з риби, витягніть кісточки і наріжте на кубики. Якщо берете свіжий шпинат, то теж наріжте його. Зʼєднайте яйце, сир, вершки, шпинат. Потім викладіть рибу на тісто і залийте рідкою сумішшю. Випікайте у розігрітій до 180°С духовці - 30 хв (може знадобитись трохи більше часу, все залежить від духовки, начинка має загуснути, а тісто має стати золотавого кольору), посипте сиром і поставте у духовку ще на 5 хв. #рецептиукраїнською

Начинку ви можете змінити на власний розсуд, вона може бути грибною, з шинкою, овочевою тощо.

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