Кіш з сьомгою та шпинатом: цікавий рецепт французької страви

Кіш — смачна страва, яка прекрасно підійде для сніданку, обіду чи як закуска для святкового столу.
На сторінці katherine.nari показали, як приготувати смачний та ароматний кіш.
Інгредієнти
- Вершкове масло
- 100 г
- Борошно пшеничне
- 200 г
- Яйця
- 2 шт.
- Сіль
- Твердий сир
- 100 г
- Сьомга
- 400 г
- Вершки 33%
- 250 мл
- Шпинат
- 70 г
Приготування:
- Холодне масло порізати на кубики та перетерти з борошном;
- Додайте яйце, сіль та замісіть тісто;
- Покладіть його в герметичний контейнер та залишити відпочити на 30 хв у холодильнику;
- Тісто розкачайте та викладіть у форму. Зверху тіста застеліть фольгу та насипте щось (бобові підійдуть), щоб воно не піднялося;
- Випікайте у розігрітій до 180°C духовці близько 15 хв;
- Поки готується тісто, натріть сир на тертці. Можна залишити половину сиру, щоб посипати ним кіш, коли він буде вже готовий;
- Зніміть шкірку з риби, витягніть кісточки та наріжте кубикам;
- Якщо використовуєте свіжий шпинат, то наріжте його;
- Зʼєднайте яйце, сир, вершки та шпинат;
- Викладіть рибу на тісто та залийте рідкою сумішшю. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці близько 30 хв;
- Посипте тертим сиром і поставте у духовку ще на 5 хв.
@katherine.nari Кіш з сьомгою та шпинатом У мене в профілі є ще такий пиріг з лисичками, а інший з шинкою, тому обирайте начинку на свій смак ☺️ Я робила зі шпинатом, але можна взяти ще броколі. Рецепт⬇️ Інгредієнти для тіста: • вершкове масло - 100 г • борошно пшеничне - 200 г • яйця - 1 • дрібка солі для начинки: • твердий сир - 100 г • сьомга - 400 г • яйця - 1 • вершки жирні 33% - 250 мл • шпинат - 70 г • сіль на ваш смак Холодне масло порізати на кубики та перетерти з борошном, далі додати яйце, сіль та вимішати тісто. Загорнути або поставити в герметичний контейнер та залишити на 30 хв у холодильнику. Тісто розкачайте та викладіть у форму, застеліть поверх тіста фольгу і насипте щось (бобові підійдуть), щоб тісто не піднялось. Випікайте у розігрітій до 180°С духовці - 15хв. Поки готується тісто, натріть сир на тертці. Можна залишити половину сиру, щоб посипати ним кіш під кінець. Зніміть шкіру з риби, витягніть кісточки і наріжте на кубики. Якщо берете свіжий шпинат, то теж наріжте його. Зʼєднайте яйце, сир, вершки, шпинат. Потім викладіть рибу на тісто і залийте рідкою сумішшю. Випікайте у розігрітій до 180°С духовці - 30 хв (може знадобитись трохи більше часу, все залежить від духовки, начинка має загуснути, а тісто має стати золотавого кольору), посипте сиром і поставте у духовку ще на 5 хв. #рецептиукраїнською #кішзрибою #кішзрибокюташпинатом #сьомга #кіш #кішрецепт ♬ september slowed - mar
Начинку ви можете змінити на власний розсуд, вона може бути грибною, з шинкою, овочевою тощо.
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