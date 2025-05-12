Кіш зі шпинатом і сиром фета за рецептом Джеймі Олівера: швидко, смачно та корисно / © Associated Press

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Якщо ви прагнете приготувати щось смачне, корисне та вишукане водночас, кіш — це саме той варіант, який поєднує французьку елегантність і домашній затишок. А ще краще — приготувати його за рецептом всесвітньо відомого шефа Джеймі Олівера. Простий набір інгредієнтів, мінімум часу — і на вашому столі ароматна страва, яка підходить і для буднів, і для свят.

Кіш — це відкритий пиріг на основі тіста з яєчно-молочною заливкою. Його можна готувати з найрізноманітнішими начинками — від овочів і сиру до м’яса чи риби. Варіант зі шпинатом і сиром фета — ідеальний вибір для тих, хто цінує легкість, баланс смаків та користь для організму.

Інгредієнти Свіжий шпинат 500 г Оливкова олія 2 ст. л Червона цибулина 1 шт. Часник 2 зубчики Яйця 3 шт. Молоко 120 мл Борошно 150 г Сир фета 100 г Сіль Перець

Приготування

У великій мисці збийте яйця з молоком, додайте борошно та ретельно перемішайте до однорідності. Додайте до суміші нарізаний шпинат із цибулею та подрібненим часником, посоліть і поперчіть. Додайте розкришений сир фета та ще раз перемішайте. Вилийте суміш у змащену форму для запікання та поставте у духовку. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 30–35 хв, або поки верх стане золотистим і злегка підрум’яниться.

Поради:

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Для різноманітності можете додати у начинку в’ялені томати, гриби чи шматочки запеченого перцю.

Страва чудово смакує як гарячою, так і холодною, тож її зручно брати з собою на роботу чи пікнік.

Легкий, корисний та дуже ароматний кіш від Джеймі Олівера тепер легко зможете приготувати й ви — без стресу та за лічені хвилини.