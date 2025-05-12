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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
2 хв

Кіш зі шпинатом і сиром фета за рецептом Джеймі Олівера: швидко, смачно та корисно

Якщо вам хочеться чогось смачного, ситного та водночас легкого — зверніть увагу на цей рецепт. Проста, але дуже вдала версію кіша зі шпинатом і сиром фета. Готується швидко, смакує фантастично — ідеальний варіант на обід або вечерю.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Кіш зі шпинатом і сиром фета за рецептом Джеймі Олівера: швидко, смачно та корисно

Кіш зі шпинатом і сиром фета за рецептом Джеймі Олівера: швидко, смачно та корисно / © Associated Press

Якщо ви прагнете приготувати щось смачне, корисне та вишукане водночас, кіш — це саме той варіант, який поєднує французьку елегантність і домашній затишок. А ще краще — приготувати його за рецептом всесвітньо відомого шефа Джеймі Олівера. Простий набір інгредієнтів, мінімум часу — і на вашому столі ароматна страва, яка підходить і для буднів, і для свят.

Кіш — це відкритий пиріг на основі тіста з яєчно-молочною заливкою. Його можна готувати з найрізноманітнішими начинками — від овочів і сиру до м’яса чи риби. Варіант зі шпинатом і сиром фета — ідеальний вибір для тих, хто цінує легкість, баланс смаків та користь для організму.

Інгредієнти

Свіжий шпинат
500 г
Оливкова олія
2 ст. л
Червона цибулина
1 шт.
Часник
2 зубчики
Яйця
3 шт.
Молоко
120 мл
Борошно
150 г
Сир фета
100 г
Сіль
Перець

Приготування

  1. У великій мисці збийте яйця з молоком, додайте борошно та ретельно перемішайте до однорідності.

  2. Додайте до суміші нарізаний шпинат із цибулею та подрібненим часником, посоліть і поперчіть.

  3. Додайте розкришений сир фета та ще раз перемішайте.

  4. Вилийте суміш у змащену форму для запікання та поставте у духовку.

  5. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 30–35 хв, або поки верх стане золотистим і злегка підрум’яниться.

Поради:

  • Для різноманітності можете додати у начинку в’ялені томати, гриби чи шматочки запеченого перцю.

  • Страва чудово смакує як гарячою, так і холодною, тож її зручно брати з собою на роботу чи пікнік.

Легкий, корисний та дуже ароматний кіш від Джеймі Олівера тепер легко зможете приготувати й ви — без стресу та за лічені хвилини.

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