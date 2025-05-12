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Кіш зі шпинатом і сиром фета за рецептом Джеймі Олівера: швидко, смачно та корисно
Якщо вам хочеться чогось смачного, ситного та водночас легкого — зверніть увагу на цей рецепт. Проста, але дуже вдала версію кіша зі шпинатом і сиром фета. Готується швидко, смакує фантастично — ідеальний варіант на обід або вечерю.
Якщо ви прагнете приготувати щось смачне, корисне та вишукане водночас, кіш — це саме той варіант, який поєднує французьку елегантність і домашній затишок. А ще краще — приготувати його за рецептом всесвітньо відомого шефа Джеймі Олівера. Простий набір інгредієнтів, мінімум часу — і на вашому столі ароматна страва, яка підходить і для буднів, і для свят.
Кіш — це відкритий пиріг на основі тіста з яєчно-молочною заливкою. Його можна готувати з найрізноманітнішими начинками — від овочів і сиру до м’яса чи риби. Варіант зі шпинатом і сиром фета — ідеальний вибір для тих, хто цінує легкість, баланс смаків та користь для організму.
Інгредієнти
- Свіжий шпинат
- 500 г
- Оливкова олія
- 2 ст. л
- Червона цибулина
- 1 шт.
- Часник
- 2 зубчики
- Яйця
- 3 шт.
- Молоко
- 120 мл
- Борошно
- 150 г
- Сир фета
- 100 г
- Сіль
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- Перець
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Приготування
У великій мисці збийте яйця з молоком, додайте борошно та ретельно перемішайте до однорідності.
Додайте до суміші нарізаний шпинат із цибулею та подрібненим часником, посоліть і поперчіть.
Додайте розкришений сир фета та ще раз перемішайте.
Вилийте суміш у змащену форму для запікання та поставте у духовку.
Випікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 30–35 хв, або поки верх стане золотистим і злегка підрум’яниться.
Поради:
Для різноманітності можете додати у начинку в’ялені томати, гриби чи шматочки запеченого перцю.
Страва чудово смакує як гарячою, так і холодною, тож її зручно брати з собою на роботу чи пікнік.
Легкий, корисний та дуже ароматний кіш від Джеймі Олівера тепер легко зможете приготувати й ви — без стресу та за лічені хвилини.