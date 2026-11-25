Кюфта-бозбаш instagram.com_osman.cho / © Instagram

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В азербайджанській кухні є чимало варіацій кюфти — великих м’ясних фрикадельок, які готують із різними начинками та спеціями. Один із найапетитніших варіантів — кюфта-бозбаш, густий та ситний суп із нутом, картоплею та ароматними травами. Його особливість — сушена алича всередині м’ясних кульок, яка додає страві приємної кислинки та робить смак по-справжньому незвичайним. Про рецепт приготування цієї цікавої страви розповів фудблогер Осман Абдуллаєв.

Інгредієнти

Для м’ясних кульок

Яловичина середньої жирності — 1 кг

Цибуля — 2 шт.

Яйце — 1 шт.

Круглий рис — ½ склянки

Сіль — 2 ч. л

Чорний перець — 1 ч. л

Сушена м’ята — 1 ст. л

Сушена алича — 8 шт.

Для бульйону

Вершкове масло — 50 г

Рослинна олія — 50 г

Цибуля — 3 шт.

Томатна паста — 1 ст. л

Картопля — 4 шт.

Нут — 1 склянка

Сушена алича

Сіль

Чорний перець

Сушена м’ята

Сумах

Приготування

Нут замочіть заздалегідь, а потім варіть приблизно 2 години до м’якості та додайте трохи солі. Сушену аличу залийте водою, щоб вона розм’якшилася. До фаршу додайте дрібно нарізану цибулю, промитий рис, яйце, сіль, чорний перець і сушену м’яту. Ретельно перемішайте. Розділіть масу на 8 частин, сформуйте великі кульки та покладіть всередину кожної по одній сушеній аличі. Картоплю розріжте навпіл. М’ясні кульки обережно опустіть у киплячу підсолену воду. Коли на поверхні з’явиться піна, зніміть її шумівкою. На суміші вершкового масла та рослинної олії обсмажте нарізану цибулю. Додайте томатну пасту та готуйте ще кілька хвилин, щоб засмажка набула насиченого смаку. Перекладіть засмажку у каструлю з м’ясними кульками, додайте готовий нут, картоплю та сушену аличу. За потреби приправте сіллю та перцем. Варіть на помірному вогні, доки картопля не стан Розлийте суп у глибокі тарілки, а поруч поставте сумах і сушену м’яту, їх можна додавати безпосередньо перед їжею.

Кюфта-бозбаш — це більше, ніж просто суп із м’ясом та овочами. Поєднання соковитої яловичини, ніжного нуту, ароматної м’яти та кисло-солодкої аличі створює той самий багатошаровий смак, за який цінують східну кухню.

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