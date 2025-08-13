Клафуті з помідорами: оригінальний рецепт французького пирога

Клафуті з помідорами / © Credits

Сьогодні пропонуємо вам ситний та водночас легкий солоний варіант із помідорами чері, фетою та ароматними спеціями. Цей пиріг без глютену та лактози ідеально підійде для літнього обіду чи легкої вечері, а про рецепт його приготування на своїй сторінці розповіла фудблогерка Amelie.

Інгредієнти Яйця 4 шт. Крохмаль тапіоки (можна замінити на кукурудзяний) 60 г Маскарпоне 250 г Молоко (або безлактозне молоко) 200 мл Сіль Помідори чері (можна змішати червоні та жовті для краси) 200–250 г Фета 100–120 г Базилік свіжий Орегано сушений 1 ч. л Перець чорний свіжомелений Олія

Приготування

Розігрійте духовку до 180 °C. У мисці збийте яйця з крохмалем тапіоки. Додайте маскарпоне, молоко, сіль та перець, збийте вінчиком до однорідної консистенції. Можна використати блендер. Змастіть форму для випікання олією чи вистеліть пергаментом. Розподіліть помідори чері на дні форми. Зверху вилийте тісто. Щедро посипте крихтами фети. Додайте базилік і сушений орегано. Випікайте 35 хв за 180 °C, доки верх не стане золотистим.

Смакує як теплим, так і холодним. Добре поєднується зі свіжим салатом, запеченими овочами чи келихом білого сухого вина.

Поради

Якщо любите виразніший смак, додайте у тісто дрібно нарізаний часник або в’ялені помідори.

Для дієтичного варіанту замініть фету на м’який тофу, а маскарпоне — на несолодкий кокосовий йогурт.

Можна зробити мініклафуті у порційних керамічних формочках.

Цей клафуті — не просто пиріг, а справжня кулінарна подорож до Франції. Він поєднує ніжну кремову текстуру, яскравий смак помідорів і нотку базиліку. Готується просто, але має ефектний вигляд, ідеальний рецепт для того, щоб вразити гостей чи потішити себе у будні.