Класичний чизкейк: простий рецепт смачного десерту

Це ще один варіант класичного десерту. Він виходить дуже смачним і красивим.
Існує неймовірна кількість приготування цього десерту, але саме цей рецепт найбільш наближений до оригіналу. Обов'язково спробуйте приготувати, адже це зовсім не складно, а результат потішить усю вашу сім'ю.
Інгредієнти:
Для коржа:
- масло вершкове (розтоплене) - 5 ст. л.
- крекери - 200 г
- цукор - 1/4 склянки
- сіль - 1/4 ч. л.
Для начинки:
- вершковий сир - 1 кг
- лимонна цедра - 1 ч. л.
- лимонний сік - 1 ст. л.
- сіль - 1/2 ч. л.
- яйця - 4 шт.
- сметана - 1 склянка
- цукор - 1 склянка або за смаком
Приготування:
Подрібніть крекери в блендері до дрібної крихти. Додайте до них розтоплене вершкове масло, цукор і сіль, перемішайте.
Візьміть роз'ємну форму для торта, перекладіть в неї крекери з маслом і рівномірно розподіліть по формі. Не забувайте і про боки, вони повинні бути приблизно 1 сантиметр у товщину. Формувати корж можна як руками, так і використовувати склянку.
Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте приблизно 12-15 хвилин. Після готовності поставте охолоджуватися на решітці.
Після того, як корж дістали з духовки - знизьте температуру до 150 градусів.
Міксером збийте на середній швидкості вершковий сир, поступово додаючи в нього цукор, лимонну цедру і сік лимона. Не забудьте про дрібку солі. Потім додайте по одному яйця і сметану. Продовжуйте збивати на середній швидкості.
Загорніть акуратно форму з коржем у фольгу із боків і знизу. Тепер вилийте на корж вашу сирну начинку. Поставте форму в деко з високими боками і налийте в нього окріп. Вода повинна доходити до 1/2 висоти наповненої форми.
Випікайте чизкейк близько 1 години 45 хвилин.
Перед тим, як дістати його з форми, проведіть вістрям ножа по стінках, щоб від'єднати бортики коржа.
Подавати такий десерт можна з будь-яким варенням або морозивом. Смачного!
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