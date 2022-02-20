Класичний чизкейк: простий рецепт смачного десерту

Це ще один варіант класичного десерту. Він виходить дуже смачним і красивим.

Існує неймовірна кількість приготування цього десерту, але саме цей рецепт найбільш наближений до оригіналу. Обов'язково спробуйте приготувати, адже це зовсім не складно, а результат потішить усю вашу сім'ю.

Інгредієнти:

Для коржа:

масло вершкове (розтоплене) - 5 ст. л.

крекери - 200 г

цукор - 1/4 склянки

сіль - 1/4 ч. л.

Для начинки:

вершковий сир - 1 кг

лимонна цедра - 1 ч. л.

лимонний сік - 1 ст. л.

сіль - 1/2 ч. л.

яйця - 4 шт.

сметана - 1 склянка

цукор - 1 склянка або за смаком

Приготування:

Подрібніть крекери в блендері до дрібної крихти. Додайте до них розтоплене вершкове масло, цукор і сіль, перемішайте.

Візьміть роз'ємну форму для торта, перекладіть в неї крекери з маслом і рівномірно розподіліть по формі. Не забувайте і про боки, вони повинні бути приблизно 1 сантиметр у товщину. Формувати корж можна як руками, так і використовувати склянку.

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Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте приблизно 12-15 хвилин. Після готовності поставте охолоджуватися на решітці.

Після того, як корж дістали з духовки - знизьте температуру до 150 градусів.

Міксером збийте на середній швидкості вершковий сир, поступово додаючи в нього цукор, лимонну цедру і сік лимона. Не забудьте про дрібку солі. Потім додайте по одному яйця і сметану. Продовжуйте збивати на середній швидкості.

Загорніть акуратно форму з коржем у фольгу із боків і знизу. Тепер вилийте на корж вашу сирну начинку. Поставте форму в деко з високими боками і налийте в нього окріп. Вода повинна доходити до 1/2 висоти наповненої форми.

Випікайте чизкейк близько 1 години 45 хвилин.

Перед тим, як дістати його з форми, проведіть вістрям ножа по стінках, щоб від'єднати бортики коржа.

Подавати такий десерт можна з будь-яким варенням або морозивом. Смачного!

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